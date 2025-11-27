Ahmedabad: बावला-बगोदरा हाईवे पर एक्सीडेंट, महिला सहित चार की मौत

बावला पुलिस के अनुसार यह सभी कैटरिंग के कामकाज से जुड़े हैं। कैटरिंग की ही पिकअप वैन में सभी बैठकर बावला के पास भामासरा गांव के एक रिसोर्ट में रसोई बनाने के ऑर्डर पर जा रहे थे। इसमें से ज्यादातर लोग अहमदाबाद के इंदिराब्रिज, नरोडा निवासी हैं। बगोदरा हाईवे पर रामनगर पाटिया के पास पिकअप वैन सामने जा रहे ट्रक में जा घुसी। इसमें दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और 108 एंबुलेंस की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।