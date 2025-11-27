Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

Ahmedabad: बावला-बगोदरा हाईवे पर एक्सीडेंट, महिला सहित चार की मौत

-ट्रक के पीछे घुसी पिकअप वैन, कैटरिंग के काम से जाते समय हादसा

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 27, 2025

Accident Bavla

Ahmedabad. जिले के बावला-बगोदरा हाईवे पर गुरुवार को हुई एक भीषण वाहन दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला शामिल है। दो अन्य जख्मी हैं। सभी को उपचार के लिए सोला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश जाट ने बताया कि यह घटना गुरुवार सुबह 4.45 बजे बावला-बगोदरा हाईवे पर रामनगर पाटिया के पास हुई। यहां ट्रक के पीछे एक पिकअप वैन जा घुसी। इस भीषण वाहन दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से जख्मी चार अन्य लोगों को उपचार के लिए सोला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उपचार के दौरान दो और लोगों ने दम तोड़ दिया।

बावला पीआई एस. वी. चौधरी ने बताया कि मृतकों में ज्योत्सनाबेन राठौड़ (60), अजय कटारा (18), प्रकाश कटारा (20) और शैलेषभाई रोत (21) शामिल हैं। किशन सोरठिया (15) और नाजिबखान पठान (32) नाम के दो व्यक्ति उपचाराधीन बताए जा रहे हैं।

कैटरिंग के काम से जा रहे थे

बावला पुलिस के अनुसार यह सभी कैटरिंग के कामकाज से जुड़े हैं। कैटरिंग की ही पिकअप वैन में सभी बैठकर बावला के पास भामासरा गांव के एक रिसोर्ट में रसोई बनाने के ऑर्डर पर जा रहे थे। इसमें से ज्यादातर लोग अहमदाबाद के इंदिराब्रिज, नरोडा निवासी हैं। बगोदरा हाईवे पर रामनगर पाटिया के पास पिकअप वैन सामने जा रहे ट्रक में जा घुसी। इसमें दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और 108 एंबुलेंस की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

बावला-बगोदरा हाईवे पर साइनेज, लाइट का अभाव

सूत्रों का कहना है कि बावला-बगोदरा हाईवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस रोड पर कई जगह रोड को बनाने का काम चल रहा है। लेकिन रोड पर सही तरीके से डायवर्जन के साइनेज नहीं लगाए गए हैं। कई जगहों पर पर्याप्त लाइट नहीं है। ऐसे में वाहन दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

Updated on:

27 Nov 2025 10:04 pm

Published on:

27 Nov 2025 10:03 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: बावला-बगोदरा हाईवे पर एक्सीडेंट, महिला सहित चार की मौत

