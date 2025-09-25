अहमदाबाद: 2030 तक शहर को रेबीज मुक्त बनाने को छेड़ा अभियान

अहमदाबाद महानगरपालिका ने अहमदाबाद शहर को आगामी वर्ष 2030 तक रेबीज मुक्त बनाने को अभियान छेड़ा है। इस दिशा में आवारा व पालतू श्वानों को रेबीज निरोधक टीका लगाने के साथ नसबंदी भी की जा रही है। पिछले पांच वर्ष में शहर में 1.34 लाख श्वानों की नसबंदी की गई है।भारत में रेबीज की मौत का आंकड़ा ज्यादा है। विश्व में रेबीज से होने वाली कुल मौत में से भारत की हिस्सेदारी 36 फीसदी के आसपास है। अहमदाबाद महानगरपालिका की ओर से गुरुवार से आगामी 2 अक्टूबर तक रेबीज जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। जिसमें निर्णय किया गया है कि सभी लोग मिलकर आगामी 2030 तक शहर को रेबीज मुक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे।