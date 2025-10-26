Ahmedabad: धोलेरा हाईवे पर सीमेंट के बैरिकेड से टकराई कार, तीन की मौत

अहमदाबाद. रफ्तार के कहर की ऐसी ही घटना अहमदाबाद शहर में भी सामने आई है। शहर के ठक्करनगर क्षेत्र में शनिवार की रात सात बजे के करीब वसंतनगर झुग्गी के पास एक कार ने दुपहिया वाहन से गुजर रहे बापूनगर निवासी घनश्याम पंचाल (38) के दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस टक्कर के चलते घनश्याम दुपहिया वाहन के साथ नीचे रोड पर गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लग गई। जख्मी होने के चलते उन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने कुछ समय के बाद दम तोड़ दिया।इस संबंध में घनश्याम के पिता श्रीराम पंचाल (68) ने रविवार को जी डिवीजन ट्रैफिक थाने में कार चालक विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।