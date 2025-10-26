Ahmedabad: धोलेरा हाईवे पर सीमेंट के बैरिकेड से टकराई कार, तीन की मौत

अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेस वे पर वेजलका गांव के पास इस सीमेंट के बैरिकेड से टकराई कार।
Ahmedabad. रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को अहमदाबाद जिला और शहर में दो अलग-अलग वाहन दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य जख्मी हो गए। अहमदाबाद जिले के कोठ थाना क्षेत्र में अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे पर रविवार शाम चार बजे वेजलका गाम के पास एक कार सीमेंट के बैरिकेड से जा टकराई। इस घटना में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग जख्मी हो गए। मृतकों में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल है।
कोठ थाने के पुलिस निरीक्षक एच सी गोहिल ने बताया कि मृतकों में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। दो अन्य घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान कल्पेश मोहनभाई पटेल (45), कोमल कल्पेश पटेल (42) और अदिति जानी (17) के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद -धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है। इसके चलते जगह जगह डायवर्जन दिए हैं और सीमेंट के बैरिकेड रखे गए हैं। ऐसेे में वेजलका गांव के पास एक कार सीमेंट के बैरिकेड से टकरा गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई है।
अहमदाबाद. रफ्तार के कहर की ऐसी ही घटना अहमदाबाद शहर में भी सामने आई है। शहर के ठक्करनगर क्षेत्र में शनिवार की रात सात बजे के करीब वसंतनगर झुग्गी के पास एक कार ने दुपहिया वाहन से गुजर रहे बापूनगर निवासी घनश्याम पंचाल (38) के दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस टक्कर के चलते घनश्याम दुपहिया वाहन के साथ नीचे रोड पर गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लग गई। जख्मी होने के चलते उन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने कुछ समय के बाद दम तोड़ दिया।इस संबंध में घनश्याम के पिता श्रीराम पंचाल (68) ने रविवार को जी डिवीजन ट्रैफिक थाने में कार चालक विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि घनश्याम उनकी तीन बहनों का इकलौता भाई था। घनश्याम के बड़े भाई राधेश्याम की 12 साल पहले मौत हो गई थी। घनश्याम के छह महीने का बेटा है। वो अपने वकील व नोटरी पिता की ऑफिस में काम करते थे।
