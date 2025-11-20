अहमदाबाद शहर में अब दो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, विभाजन पर मुहर

अहमदाबाद शहर में अभी 1832 स्कूल हैं। शहर पूर्व डीईओ और पश्चिम डीईओ नाम से दो कार्यालय अस्तित्व में आए हैं। इसमें अहमदाबाद शहर पूर्व में 1242 और अहमदाबाद पश्चिम डीईओ में 650 स्कूल रहेंगे। सरकार ने अभी पूर्व में ही डीईओ को रखा है। पश्चिम में डीईओ की नियुक्ति नहीं की है। अहमदाबाद शहर डीईओ के 70 कर्मचारियों में से 47 पूर्व में और 23 पश्चिम डीईओ में रखे हैं। पूर्व में सात , पश्चिम में तीन शिक्षा निरीक्षक नियुक्त किए हैं। हालांकि अहमदाबाद शहर पूर्व और अहमदाबाद पश्चिम डीईओ कार्यालय एक ही बहुमाळी भवन वस्त्रापुर में कार्यरत रहेंगे।