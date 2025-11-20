Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

अहमदाबाद शहर में अब दो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, विभाजन पर मुहर

-गुजरात सरकार ने राज्य में छह नए डीईओ कार्यालयों को दी मंजूरी, अहमदाबाद में अब तीन डीईओ, शहर में पूर्व और पश्चिम, अहमदाबाद ग्रामीण डीईओ, गुजरात में डीईओ कार्यालय बढ़कर हुए 40

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 20, 2025

DEO Ahmedabad

Ahmedabad. गुजरात सरकार ने बढ़ती स्कूलों की संख्या और मांग को देखते हुए राज्य में मौजूदा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (डीईओ) के विभाजन को मंजूरी देते हुए छह नए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (डीईओ) शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

इस निर्णय के तहत अहमदाबाद में अब तीन डीईओ कार्यालय होंगे। इसमें से अहमदाबाद शहर में दो-अहमदाबाद शहर पूर्व और अहमदाबाद शहर पश्चिम नाम से अलग-अलग डीईओ होंगे। जबकि तीसरा अहमदाबाद ग्रामीण डीईओ कार्यालय होगा। इस निर्णय के साथ ही राज्य में कुल डीईओ की मौजूदा संख्या 34 से बढ़कर 40 हो जाएगी।जिन छह नए डीईओ कार्यालयों को मंजूरी दी गई है, उसमें कच्छ पूर्व-अंजार डीईओ, अहमदाबाद शहर पूर्व डीईओ, गांधीनगर ग्रामीण, वडोदरा ग्रामीण, राजकोट ग्रामीण और सूरत ग्रामीण कार्यालय शामिल हैं।

अब कच्छ पूर्व-अंजार, कच्छ पश्चिम-भुज डीईओ

अब कच्छ पूर्व-अंजार और कच्छ पश्चिम-भुज डीईओ नाम से दो कार्यालयों के जरिए स्कूलों का प्रबंधन और गुणवत्ता को सुधारने का कार्य होगा। इससे अब स्कूल के संचालकों को प्रशासनिक कार्य के लिए भुज तक लंबा नहीं होना पड़ेगा। पूर्वी कच्छ के क्षेत्र के 285 स्कूलों के अंजार डीईओ कार्यालय से ही सभी कार्य होंगे। कच्छ पश्चिम-भुज के पास 329 स्कूल रहेंगे।

अहमदाबाद पूर्व में 1242 स्कूल, पश्चिम में 650

अहमदाबाद शहर में अभी 1832 स्कूल हैं। शहर पूर्व डीईओ और पश्चिम डीईओ नाम से दो कार्यालय अस्तित्व में आए हैं। इसमें अहमदाबाद शहर पूर्व में 1242 और अहमदाबाद पश्चिम डीईओ में 650 स्कूल रहेंगे। सरकार ने अभी पूर्व में ही डीईओ को रखा है। पश्चिम में डीईओ की नियुक्ति नहीं की है। अहमदाबाद शहर डीईओ के 70 कर्मचारियों में से 47 पूर्व में और 23 पश्चिम डीईओ में रखे हैं। पूर्व में सात , पश्चिम में तीन शिक्षा निरीक्षक नियुक्त किए हैं। हालांकि अहमदाबाद शहर पूर्व और अहमदाबाद पश्चिम डीईओ कार्यालय एक ही बहुमाळी भवन वस्त्रापुर में कार्यरत रहेंगे।

गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट, सूरत में भी ग्राम्य डीईओ

गुजरात में अभी तक सिर्फ अहमदाबाद में ग्राम्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (डीईओ) था। 17 नवंबर को गुजरात के शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए वडोदरा ग्रामीण, राजकोट ग्रामीण, गांधीनगर ग्रामीण और सूरत ग्रामीण डीईओ को भी स्वीकृति दी है। ऐसे में अब अहमदाबाद सहित राज्य में पांच जिलों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर में शहर के साथ ग्रामीण डीईओ होंगे।

एक दशक पुरानी मांग हुई पूरी

गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसईबी) के पूर्व सदस्य व राजकोट जिला शैक्षणिक संघ संकलन समिति के अध्यक्ष डॉ. प्रियवदन कोराट ने कहा कि राजकोट शहर डीईओ कार्यालय को राजकोट शहर और राजकोट ग्रामीण दो जगह विभाजित करने की एक दशक पुरानी मांग अब जाकर पूरी हुई है। उन्होंने इस मुद्दे को लगातार बोर्ड , राज्य सरकार के समक्ष उठाया। इस मांग के पूरा होने से राजकोट शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग खुश हैं।

अहमदाबाद शहर आचार्य संघ के पूर्व उपप्रमुख सहदेव सिंह सोनागरा ने कहा कि अहमदाबाद शहर को दो डीईओ कार्यालय के रूप में विभाजित करने से प्रशासनिक कार्य में आसानी होगी। काम जल्द होंगे। अभी कार्य का विभाजन हुआ है। भविष्य में पूर्व क्षेत्र में पूर्व डीईओ कार्यालय स्थानांतरित होगा तो दूरी भी घटेगी। निकोल, ओढव, बापूनगर, नरोडा के स्कूल संचालक, कर्मचारियों को वस्त्रापुर तक लंबा नहीं होना पड़ेगा। लंबे समय से यह मांग थी, जो पूरी हुई है।

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद शहर में अब दो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, विभाजन पर मुहर

