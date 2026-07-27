Ahmedabad: सिविल अस्पताल में 250वां ब्रेनडेड मरीज का अंगदान, तीन मरीजों को मिलेगा नया जीवन

Ahmedabad: मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले और अहमदाबाद के एक होटल में वेटर के रूप में कार्यरत 58 वर्षीय प्रशुन भौमिक घर के बाथरूम में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दो दिन तक गहन उपचार के बावजूद चिकित्सक उन्हें नहीं बचा सके और रविवार को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया।जीवनसाथी को खोने का गम किसी भी परिवार के लिए असहनीय होता है, लेकिन इसी कठिन समय में प्रशुन भौमिक की पत्नी क्षमाबेन ने साहस और संवेदनशीलता का परिचय दिया। सिविल अस्पताल की अंगदान टीम के डॉ. मोहित चंपावत की काउंसलिंग के बाद उन्होंने पति का लिवर और दोनों किडनी दान करने की सहमति दी। इन अंगों का प्रत्यारोपण सिविल मेडिसिटी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर (आइकेडीआरसी) में उपचाररत तीन जरूरतमंद मरीजों में किया जाएगा।