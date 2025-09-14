Ahmedabad: भाई की मौत का बदला लेने के लिए मित्रों के साथ की हत्या

जोन सात के पुलिस उपायुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी अजय ठाकोर है। वर्ष 2016 में उसके भाई महेश ठाकोर की हत्या की गई थी। हत्या में नैसल ठाकोर लिप्त था। ऐसे में भाई की हत्या का बदला लेने के लिए उसने मित्रों के साथ इस हत्या को अंजाम दिया। सूत्रों का कहना है कि अजय ने कसम खाई थी कि जब तक वह भाई की हत्या का बदला नहीं ले लाता है, तब तक बाल नहीं कटवाएगा। उसने अन्य 8 मित्रों के साथ मिलकर तीक्ष्ण हथियार के साथ नैसल की हत्या को अंजाम दिया और फरार हो गए।