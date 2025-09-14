Ahmedabad: भाई की मौत का बदला लेने के लिए मित्रों के साथ की हत्या

Ahmedabad. शहर के पालडी थाना क्षेत्र में 12 सितंबर की मध्यरात्रि बाद तीक्ष्ण हथियारों से एक के बाद एक कई वार करके और कार चढ़ा कर की गई नैसल ठाकोर की हत्या के आरोप में 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। इसमें से एक नाबालिग सहित सात आरोपियों को पालडी पुलिस व जोन-7 एलसीबी की टीम ने पकड़ा है, जबकि दो आरोपियों जयेश उर्फ चंदू ठाकोर (24) और भाविक उर्फ भोलू मकवाणा (21) को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है।
जोन सात के पुलिस उपायुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी अजय ठाकोर है। वर्ष 2016 में उसके भाई महेश ठाकोर की हत्या की गई थी। हत्या में नैसल ठाकोर लिप्त था। ऐसे में भाई की हत्या का बदला लेने के लिए उसने मित्रों के साथ इस हत्या को अंजाम दिया। सूत्रों का कहना है कि अजय ने कसम खाई थी कि जब तक वह भाई की हत्या का बदला नहीं ले लाता है, तब तक बाल नहीं कटवाएगा। उसने अन्य 8 मित्रों के साथ मिलकर तीक्ष्ण हथियार के साथ नैसल की हत्या को अंजाम दिया और फरार हो गए।
फरार हुए आरोपियों में से शलैष उर्फ एसटी ठाकोर (26), सौरव उर्फ सवो ठाकोर (18) को आबू रोड से पकड़ा है, जबकि अजय ठाकोर (32), रोहन उर्फ सनो ठाकोर (20) , महेश उर्फ टाटू चौहान (24), संजय उर्फ मामू ठाकोर (30) को भी सूचना के आधार पर शहर से पकड़ लिया। एक नाबालिग को भी पकड़ा है। उधर क्राइम ब्रांच ने भी इस मामले में लिप्त दो आरोपियों जयेश उर्फ चंदू ठाकोर (24) और भाविक उर्फ भोलू मकवाणा (21) को धर दबोचा है।
आरोपियों को पकड़ने के बाद रविवार को पालडी पुलिस ने आरोपियों को साथ ले जाकर घटनास्थल पर घटना का सीन रीक्रिएट किया।