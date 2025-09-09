Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: नारोल में करंट लगने से दंपत्ति की मौत, लोगों में रोष

-परिजनों- स्थानीय लोगों ने लगाया मनपा व बिजली कंपनी पर लापरवाही का आरोप, गड्ढे वाले रास्ते में बह रहा था करंट

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Sep 09, 2025

Narol
नारोल क्षेत्र के घटनास्थल पर भरे पानी को पंप सेट लगाकर निकाला गया।

Ahmedabad. शहर के नारोल थाना क्षेत्र में मटन गली रोड से दुपहिया वाहन लेकर गुजरते समय करंट लगने से सोमवार देर रात दंपत्ति की मौत हो गई। मृतकों में राजन सिंगल (32) और उनकी पत्नी अंकिता (27) शामिल हैं जो नारोल में रहते थे। इस घटना से परिजनों व स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है।

वे अहमदाबाद महानगर पालिका और स्थानीय बिजली कंपनी के विरुद्ध लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वे इस मामले में न्याय की मांग को लेकर क्षेत्रीय मनपा कार्यालय भी गए थे, लेकिन गेट बंद कर लिए। इससे परिजनों ने शवों के साथ रास्ते पर ही प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ने पर स्थानीय प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकारा। दोपहर बाद दंपत्ति का अंतिम संस्कार किया गया।

जोन-6 के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) भगीरथ गढ़वी ने संवाददाताओं के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बताया कि एक दंपत्ति सोमवार देर रात स्कूटर से गुजर रहा था। रास्ते में गड्ढे में पानी भरा था। इस दौरान किसी कारणवश उन्हें बिजली का करंट लगा जिससे दोनों की मौत हो गई। प्रवाहित करंट बंद करने के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। नारोल थाने के पुलिस निरीक्षक परिमल देसाई ने बताया कि बीएनएस की धारा 194 के तहत इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है।

टूटी सड़क का बोर्ड नहीं, बेटे-बहू की गई जान

मृतक की माता ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि बिजली के खंभे का वायर टूटने के चलते इसमें सेलोटेप लगा दिया गया था। रास्ते में गड्ढे की वजह से बेटा और बहू स्कूटर पर नहीं बैठे। पैदल चल कर जाने के दौरान गड्ढे की वजह से बहू गिर गई। उसे बचाने बेटा गया तो दोनों को करंट लग गया। मृतक की बहन ने कहा कि एलजी अस्पताल में संबंधी का हाल पूछकर लौटते समय रास्ते में भरे पानी में करंट लग गया। मनपा को पता था कि रोड टूटा है, लेकिन कोई बोर्ड नहीं लगाया गया था। मेरे भाई-भाभी की तो मौत हो गई, लेकिन अन्य किसी की न हो यह सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता हर्षद पटेल ने कहा कि उन्होंने खुद कई बार रोड की मरम्मत करने की मनपा में शिकायत की थी।

दो साल से रास्ता खराब, अधिकारियों की लापरवाही: कांग्रेस

कांग्रेस नेता राजेश चुड़ास्मा ने आरोप लगाया कि दो साल से यह सड़क गड्ढों से भरा है जो पूरी तरह खराब है। कई आवेदन देने के बावजूद नहीं बना, जबकि इसे मंजूर किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनपा अधिकारियों की लापरवाही के चलते दो लोगों की जान गई है। हमारी मांग है कि जिम्मेदार अधिकारियों को सह आरोपी बनाया जाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

09 Sept 2025 11:09 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: नारोल में करंट लगने से दंपत्ति की मौत, लोगों में रोष

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.