Ahmedabad: नारोल में करंट लगने से दंपत्ति की मौत, लोगों में रोष

मृतक की माता ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि बिजली के खंभे का वायर टूटने के चलते इसमें सेलोटेप लगा दिया गया था। रास्ते में गड्ढे की वजह से बेटा और बहू स्कूटर पर नहीं बैठे। पैदल चल कर जाने के दौरान गड्ढे की वजह से बहू गिर गई। उसे बचाने बेटा गया तो दोनों को करंट लग गया। मृतक की बहन ने कहा कि एलजी अस्पताल में संबंधी का हाल पूछकर लौटते समय रास्ते में भरे पानी में करंट लग गया। मनपा को पता था कि रोड टूटा है, लेकिन कोई बोर्ड नहीं लगाया गया था। मेरे भाई-भाभी की तो मौत हो गई, लेकिन अन्य किसी की न हो यह सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता हर्षद पटेल ने कहा कि उन्होंने खुद कई बार रोड की मरम्मत करने की मनपा में शिकायत की थी।