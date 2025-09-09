Ahmedabad: नारोल में करंट लगने से दंपत्ति की मौत, लोगों में रोष

Ahmedabad. शहर के नारोल थाना क्षेत्र में मटन गली रोड से दुपहिया वाहन लेकर गुजरते समय करंट लगने से सोमवार देर रात दंपत्ति की मौत हो गई। मृतकों में राजन सिंगल (32) और उनकी पत्नी अंकिता (27) शामिल हैं जो नारोल में रहते थे। इस घटना से परिजनों व स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है।
वे अहमदाबाद महानगर पालिका और स्थानीय बिजली कंपनी के विरुद्ध लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वे इस मामले में न्याय की मांग को लेकर क्षेत्रीय मनपा कार्यालय भी गए थे, लेकिन गेट बंद कर लिए। इससे परिजनों ने शवों के साथ रास्ते पर ही प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ने पर स्थानीय प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकारा। दोपहर बाद दंपत्ति का अंतिम संस्कार किया गया।
जोन-6 के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) भगीरथ गढ़वी ने संवाददाताओं के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बताया कि एक दंपत्ति सोमवार देर रात स्कूटर से गुजर रहा था। रास्ते में गड्ढे में पानी भरा था। इस दौरान किसी कारणवश उन्हें बिजली का करंट लगा जिससे दोनों की मौत हो गई। प्रवाहित करंट बंद करने के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। नारोल थाने के पुलिस निरीक्षक परिमल देसाई ने बताया कि बीएनएस की धारा 194 के तहत इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है।
मृतक की माता ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि बिजली के खंभे का वायर टूटने के चलते इसमें सेलोटेप लगा दिया गया था। रास्ते में गड्ढे की वजह से बेटा और बहू स्कूटर पर नहीं बैठे। पैदल चल कर जाने के दौरान गड्ढे की वजह से बहू गिर गई। उसे बचाने बेटा गया तो दोनों को करंट लग गया। मृतक की बहन ने कहा कि एलजी अस्पताल में संबंधी का हाल पूछकर लौटते समय रास्ते में भरे पानी में करंट लग गया। मनपा को पता था कि रोड टूटा है, लेकिन कोई बोर्ड नहीं लगाया गया था। मेरे भाई-भाभी की तो मौत हो गई, लेकिन अन्य किसी की न हो यह सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता हर्षद पटेल ने कहा कि उन्होंने खुद कई बार रोड की मरम्मत करने की मनपा में शिकायत की थी।
कांग्रेस नेता राजेश चुड़ास्मा ने आरोप लगाया कि दो साल से यह सड़क गड्ढों से भरा है जो पूरी तरह खराब है। कई आवेदन देने के बावजूद नहीं बना, जबकि इसे मंजूर किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनपा अधिकारियों की लापरवाही के चलते दो लोगों की जान गई है। हमारी मांग है कि जिम्मेदार अधिकारियों को सह आरोपी बनाया जाए।