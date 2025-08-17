अहमदाबाद जिला माहेश्वरी सभा साबरमती क्षेत्र ने आजादी की वर्षगांठ मनाई

अहमदाबाद. अहमदाबाद जिला माहेश्वरी सभा साबरमती क्षेत्र की ओर से आयोजित आजादी की वर्षगांठ माहेश्वरी के साथ साथ अन्य परिवारों की उपस्थिति मे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। केशव नगर िस्थत सीनियर सिटीजन उद्यान में ध्वजारोहण राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। भगवान महेश की वंदना की गई। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष के साथ तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। संगठन मंत्री देशबंधु मूंदड़ा की अध्यक्षता, दीनदयाल मालपानी, मनीष जाजू व महेंद्र साबू के नेतृत्व में देश के प्रति प्रेम एवं अपने स्वाभिमान की जीत का उत्साह देखते ही बना। प्रांत व जिले से पदाधिकारी राजेंद्र पेड़ीवाल, चंद्रप्रकाश कासट, अरविंद जाजू, विनोद पोरवाल, सुरेश दमानी आदि मौजूद थे।