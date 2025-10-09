Ahmedabad: 32 लाख की साइबर ठगी के आरोप में पांच गिरफ्तार

अहमदाबाद शहर साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार अफ्रीकी कंपनी प्रतिनिधि बनकर आरोपियों ने कुछ समय पहले निहार वर्मा से ऑनलाइन संपर्क किया। कहा कि वे अफ्रीका में मलेरिया, डेंगू की होम्योपैथिक दवा के लिए जरूरी केमिकल के नए इंडियन सप्लायर की शोध में हैं। इसे भारतीय कंपनी शर्मा एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग बनाती है। मौजूदा वेंडर उन्हें 12 हजार डॉलर में बेचता है। वो कंपनी से 6500 डॉलर में केमिकल खरीद कर उन्हें 11 हजार डॉलर बेचकर लाभ कमा सकते हैं। पहले एक लीटर केमिकल खरीदकर दिल्ली स्थित लैब में मंजूर करानी होगी। बातों में आए निहार ने कंपनी के सेल्समैन जयदेव से 5.52 लाख देकर एक लीटर केमिकल को पार्सल से मंगाया। इसे लेकर वे दिल्ली गए जहां अफ्रीकी लैब साइंटिस्ट मोशिन मुरे ने उसे मंजूर किया। उन्हें ईमेल से दवा के लिए जरूरी केमिकल खरीदने का ऑर्डर देते हुए 25 फीसदी राशि यानि 27 लाख जमा करा लिए।