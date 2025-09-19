Ahmedabad: यात्रियों का कीमती सामान-आभूषण चुराने वाले पांच गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपियों में वटवा निवासी मो.उबैद उर्फ राजू वोरा (33), मो.इम्तियाज उर्फ बाबा शेख (33), सूरत डिंडोली निवासी शेरुद्दीन उर्फ भैया शेख (39) ,अहमदाबाद जुहापुरा निवासी मो.समीर शेख (20) और सूरत भेस्तान रेलवे स्टेशन के पास रहने वाला इमरान उर्फ लंगडो मंसूरी (33) शामिल हैं। पुलिस के तहत आरोपी यात्रियों को ऑटो में बिठाते थे फिर इनके कुछ साथी थोड़ी दूरी ऑटो में बैठते। यात्रियों को आगे पीछे होने का कहते हुए उनका ध्यान भटका कर बैग से कीमती सामान चोरी कर लेते थे। इनके विरुद्ध कागडापीठ थाने में एक मामला दर्ज है, जिसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया है।