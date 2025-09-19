Patrika LogoSwitch to English

TAFE MF Logo

अहमदाबाद

Ahmedabad: यात्रियों का कीमती सामान-आभूषण चुराने वाले पांच गिरफ्तार

-कागडापीठ पुलिस ने ऑटो, चोरी के 70 हजार रुपए किए बरामद

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Sep 19, 2025

Ahmedabad

Ahmedabad. यात्रियों को ऑटो में बिठाने के बाद उनके बैग से कीमती सामान व आभूषणों की चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कागडापीठ पुलिस ने शुक्रवार को पांच आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से 70 हजार रुपए की नकदी बरामद की है। उपयोग में लिए गए ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया है।

पकड़े गए आरोपियों में वटवा निवासी मो.उबैद उर्फ राजू वोरा (33), मो.इम्तियाज उर्फ बाबा शेख (33), सूरत डिंडोली निवासी शेरुद्दीन उर्फ भैया शेख (39) ,अहमदाबाद जुहापुरा निवासी मो.समीर शेख (20) और सूरत भेस्तान रेलवे स्टेशन के पास रहने वाला इमरान उर्फ लंगडो मंसूरी (33) शामिल हैं। पुलिस के तहत आरोपी यात्रियों को ऑटो में बिठाते थे फिर इनके कुछ साथी थोड़ी दूरी ऑटो में बैठते। यात्रियों को आगे पीछे होने का कहते हुए उनका ध्यान भटका कर बैग से कीमती सामान चोरी कर लेते थे। इनके विरुद्ध कागडापीठ थाने में एक मामला दर्ज है, जिसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया है।

ओढव पुलिस ने भी दो आरोपियों को पकड़ा

ऑटो में यात्रियों को बिठाने के बाद धक्का-मुक्की करते हुए उनके बैग से कीमती सामान, आभूषण चोरी करने वाले दो आरोपियों को ओढव पुलिस ने भी पकड़ा है। इनमें वटवा निवासी मो.रहीश मकराणी (29) और हासमअली शेख (25) शामिल हैं। इनके पास से 3500 की नकदी बरामद हुई है, जिसे इन्होंने एक यात्री की जेब से चोरी किया था। दो दिन पहले इन्होंने सोनी की चाली ब्रिज से एक यात्री को बिठाया और धक्कामुक्की करते हुए हासमअली ने उसकी जेब से नकदी चोरी कर ली थी। इस संबंध में ओढव थाने में दर्ज मामले की गुत्थी सुलझी है।

Published on:

19 Sept 2025 10:52 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: यात्रियों का कीमती सामान-आभूषण चुराने वाले पांच गिरफ्तार

