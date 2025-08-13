Patrika LogoSwitch to English

Ahmedabad: बहन को छेड़ने वाले मित्र की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

-रात को घर के बाहर सोते समय पाइप से किया हमला

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 13, 2025

Ahmedabad. शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक मित्र की ओर से ही दूसरे मित्र की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जांच में पता चला कि आरोपी की बहन को उसका दोस्त छेड़ता था। उसके बार बार मना करने पर भी वह नहीं माना ऐसे में आवेश में आकर उसने मित्र की हत्या कर दी।स्थानीय एसीपी वी एन यादव ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटना एयरपोर्ट के पास भीलवास में हुई। यहां रहने वाले रवि उर्फ भीमा राणा की हत्या कर दी गई। हत्या करने के आरोप में पुलिस ने भीलवास में ही रहने वाले और रवि के मित्र कल्पेश वाघेला को गिरफ्तार किया है।

सोते समय पाइप से किए पांच वार

पुलिस के अनुसार 11 अगस्त की शाम को रवि और कल्पेश साथ थे। कल्पेश के साथ उसकी फुफेरी बहन भी रहती है। ऐसे में वहां से उसकी फुफेरी बहन निकली तो रवि ने उसके बारे में आपत्तिजनक बातें कहीं। उसे छेड़ा भी। यह बात कल्पेश को पसंद नहीं आई। कल्पेश इससे पहले भी रवि को ऐसा करने से रोक चुका था। लेकिन रवि उसकी बहन को छेड़ना बंद नहीं कर रहा था। ऐसे में 11 अगस्त की देर रात जब रवि अपने घर के बाहर ओटले पर सो रहा था। उस समय कल्पेश लोहे की पाइल लेकर उसके घर पहुंचा। वहां सो रहे रवि पर कल्पेश ने एक के बाद एक पांच वार कर दिए। इसके चलते जख्मी रवि की मौत हो गई।

मृतक के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर

इस घटना में मृतक रवि के पिता बाबूभाई राणा ने आरोपी कल्पेश वाघेला के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी कल्पेश को चंद घंटों में ही धर दबोचा है। जांच में सामने आया कि कल्पेश भीलवास में अपने मामा के यहां रहता है।

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: बहन को छेड़ने वाले मित्र की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

