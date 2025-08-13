Ahmedabad: बहन को छेड़ने वाले मित्र की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार 11 अगस्त की शाम को रवि और कल्पेश साथ थे। कल्पेश के साथ उसकी फुफेरी बहन भी रहती है। ऐसे में वहां से उसकी फुफेरी बहन निकली तो रवि ने उसके बारे में आपत्तिजनक बातें कहीं। उसे छेड़ा भी। यह बात कल्पेश को पसंद नहीं आई। कल्पेश इससे पहले भी रवि को ऐसा करने से रोक चुका था। लेकिन रवि उसकी बहन को छेड़ना बंद नहीं कर रहा था। ऐसे में 11 अगस्त की देर रात जब रवि अपने घर के बाहर ओटले पर सो रहा था। उस समय कल्पेश लोहे की पाइल लेकर उसके घर पहुंचा। वहां सो रहे रवि पर कल्पेश ने एक के बाद एक पांच वार कर दिए। इसके चलते जख्मी रवि की मौत हो गई।