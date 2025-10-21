Ahmedabad: अमराईवाड़ी में पति ने पत्नी के मित्र को उतारा मौत के घाट

Ahmedabad. शहर अमराईवाड़ी थाना क्षेत्र में दीपावली पर्व की पूर्व संध्या पर हत्या का मामला सामने आया है। पति ने पत्नी के मित्र को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के तहत कुछ दिनों पहले ही आरोपी अपने परिवार के साथ किराए पर अमराईवाड़ी इलाके में रहने आया था।
पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। एट्रोसिटी की भी धाराएं लगाई हैं। ऐसे में मामले की जांच एसीपी को सौंपी गई है।अमराईवाड़ी थाने के पुलिस निरीक्षक आर बी चावड़ा ने बताया कि मृतक का नाम गोपाल राठौड़ (27) है। ये अमराईवाड़ी डाकघर के पास स्थित न्यू भवानीनगर सोसाइटी में रहता है।
आरोपी का नाम विनोद मल्ला है। ये अमराईवाड़ी में आदर्श अपार्टमेंट में दूसरी मंजिल पर रहता है।ये घटना रविवार की शाम करीब चार बजे आदर्श अपार्टमेंट में विनोद के घर पर हुई। विनोद ने उसके घर पर आए गोपाल राठौड़ पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो जाने के चलते उसकी मौत हो गई।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि विनोद की पत्नी और गोपाल राठौड़ दोनों ही पहले राजकोट में एक फूड आउटलेट में काम करते थे। उसके बाद गोपाल का अहमदाबाद में ट्रांसफर हो गया तो वह अहमदाबाद आ गया। नेहा भी अहमदाबाद आ गई। दोनों अहमदाबाद में भी साथ में ही काम करते थे।
पीआई चावडा ने बताया कि गोपाल राठौड़ रविवार की शाम को नेहा से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था। दोनों घर में बातचीत कर रहे थे। इस बीच विनोद घर पहुंच गया। उसने घर में गोपाल को देखा तो आवेश में आ गया। उसे शंका हुई कि उसकी पत्नी के साथ गोपाल के अवैध संबंध हैं, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान आवेश में आकर विनोद ने गोपाल पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी विनोद को हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में गोपाल की बहन मोनिका राठौड़ (30) की शिकायत पर हत्या व एट्रोसिटी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। जांच एसीपी को सौंपी गई है।
