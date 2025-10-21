Ahmedabad: अमराईवाड़ी में पति ने पत्नी के मित्र को उतारा मौत के घाट

पीआई चावडा ने बताया कि गोपाल राठौड़ रविवार की शाम को नेहा से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था। दोनों घर में बातचीत कर रहे थे। इस बीच विनोद घर पहुंच गया। उसने घर में गोपाल को देखा तो आवेश में आ गया। उसे शंका हुई कि उसकी पत्नी के साथ गोपाल के अवैध संबंध हैं, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान आवेश में आकर विनोद ने गोपाल पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी विनोद को हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में गोपाल की बहन मोनिका राठौड़ (30) की शिकायत पर हत्या व एट्रोसिटी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। जांच एसीपी को सौंपी गई है।