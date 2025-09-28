Ahmedabad: 10 वर्षों में भारत के स्पोर्ट्स सेक्टर का परिदृश्य पूरी तरह बदला: पटेल

उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गुजरात के 73 खिलाड़ियों ने 38 स्वर्ण, 54 रजत तथा 46 कांस्यपदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने जोड़ा कि अहमदाबाद में नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के पास 233 एकड़ में सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव बन रहा है। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा एथलीट हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बन रहा है। ये चीजें सिद्ध करती हैं कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को श्रेष्ठ स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने विश्वभर से पधारे खिलाड़ियों को राज्य में चल रहे शक्ति पर्व नवरात्रि महोत्सव को देखकर गुजरात की सांस्कृतिक विरासत की अनुभूति करने का भी अनुरोध किया।