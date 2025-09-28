Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

Ahmedabad: 10 वर्षों में भारत के स्पोर्ट्स सेक्टर का परिदृश्य पूरी तरह बदला: पटेल

-नारणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में 11वीं एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ , गृह राज्यमंत्री संघवी ने कहा गुजरात स्पोर्ट्स हब बनने की ओर अग्रसर

2 min read

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Sep 28, 2025

CM Bhupendra patel

Ahmedabad . मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नारणपुरा वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार को 11वीं एशियन एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप का शुभारंभ कराते हुए कहा कि बीते 10 सालों में भारत के स्पोर्ट्स सेक्टर का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में सुनियोजित स्पोर्ट्स कल्चर एवं स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित हुआ है। आज भारत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सुसज्जित है। आज देश में युवा खिलाड़ियों के लिए श्रेष्ठ समय तथा अवसर उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा कि भारत ने सभी प्रकार के वर्ल्ड गेम्स के आयोजन के लिए अपनी क्षमता सिद्ध की है। एशियन गेम्स 2029 के लिए हाल ही में आवेदन किया गया है, जबकि 2036 के ओलंपिक के लिए भी देश में उचित दिशा में तैयारियां हो रही हैं। 2029 में अहमदाबाद में पुलिस व फायर विभाग के जवानों की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होने वाली हैं।

दो साल में गुजरात के 73 खिलाडि़यों ने जीते पदक

उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गुजरात के 73 खिलाड़ियों ने 38 स्वर्ण, 54 रजत तथा 46 कांस्यपदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने जोड़ा कि अहमदाबाद में नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के पास 233 एकड़ में सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव बन रहा है। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा एथलीट हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बन रहा है। ये चीजें सिद्ध करती हैं कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को श्रेष्ठ स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने विश्वभर से पधारे खिलाड़ियों को राज्य में चल रहे शक्ति पर्व नवरात्रि महोत्सव को देखकर गुजरात की सांस्कृतिक विरासत की अनुभूति करने का भी अनुरोध किया।

एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी गर्व की बात

खेल राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने उद्घाटन समारोह में कहा किभारत में पहली बार आयोजित हो रही एशियन एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप की प्रतियोगिता की मेजबानी गुजरात को मिलना समग्र राज्य के लिए गर्व की बात है। गुजरात आज स्पोर्ट्स हब बनने की ओर आगे बढ़ रहा है।उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स तथा वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए गुजरात की दावेदारी को मजबूत करने वाली यह इवेंट है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से गुजरात को देश का स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए आगे आने की अपील की।

29 देश के 1100 एथलीट, प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा

स्पर्धा में हिस्सा लेने को 29 देशों के 1100 से अधिक एथलीट्स, कोच तथा प्रतिनिधि पहुंचे हैं। उल्लेखनीय है कि यह चैम्पियनशिप 11 अक्टूबर तक आयोजित होगी। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आर. एन. जयप्रकाश ने स्वागत संबोधन किया।

