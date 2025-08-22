Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

अहमदाबाद: घायल छात्र को 40 मिनट बाद पहुंचाया अस्पताल, स्कूल प्रबंधन विरुद्ध एफआईआर दर्ज

-स्कूल प्रबंधन ने बरती लापरवाही, पुलिस, शिक्षा विभाग को नहीं दी जानकारी, कोर्ट से मंजूरी के बाद कार्रवाई

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Aug 22, 2025

स्कूली छात्र की मौत के विरोध में प्रदर्शन करते लोग।

अहमदाबाद शहर के खोखरा क्षेत्र स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र की मौत के मामले में क्राइम ब्रांच ने स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। प्राथमिक जांच में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है।क्राइम ब्रांच के एसीपी भरत पटेल ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि 19 अगस्त को स्कूल छूटने के बाद दोपहर 12.30 बजे के करीब स्कूल के बाहर वाहन पार्किंग स्थल पर 10वीं के दोनों छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। उस दौरान एक छात्र ने दूसरे छात्र को पेट के बाईं तरफ चाकू घोंप दिया। घायल छात्र लड़खड़ाते हुए स्कूल के अंदर पहुंचा। काफी देर तक वहां दीवार के सहारे बैठा रहा। घाव पर उसने हाथ रखा था। स्कूल के चौकीदार ने बच्चे से पूछा फिर स्कूल के अन्य लोगों को बताया भी। वह करीब 40 मिनट बैठा रहा। इस बीच छात्र का काफी रक्त बह गया। परिजन पहुंचे तब जख्मी छात्र को स्कूल के दो कर्मचारियों साथ एलजी अस्पताल ले गए। फिर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इतनी देर के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को इस घटना की जानकारी नहीं दी।

यह स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है।

आरोपी से छात्र से चाकू बरामद, ट्यूशन भी गयाएसीपी पटेल ने बताया कि चाकू से हमला करने वाला छात्र सहपाठी को चाकू मारने के बाद आम दिनों की तरह वैन में बैठकर घर गया। उसके बाद ट्यूशन क्लास गया। ट्यूशन क्लास से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। हमले में इस्तेमाल चाकू भी उससे बरामद कर लिया है।

आरोपी छात्र को रिमांड होम भेजा

एसीपी ने बताया कि आरोपी छात्र की आयु 18 वर्ष से कम है। एसओपी के तहत उसे बाल सुरक्षा गृह (रिमांड होम) भेजा गया है। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच की जा रही है। हमलावर किशोर के परिजनों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।

प्राचार्य को पूछताछ के लिए बुलाया

इस मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद शुक्रवार को प्राचार्य को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच बुलाया गया। सबूत एकत्र होने पर उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा।

दोनों छात्रों के बीच कुछ दिनों से थी अनबनजांच में सामने आया कि दोनों छात्रों के बीच पिछले कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। कहासुनी भी हुई थी। मुख्य मुद्दा क्या है इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है।

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

22 Aug 2025 10:39 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद: घायल छात्र को 40 मिनट बाद पहुंचाया अस्पताल, स्कूल प्रबंधन विरुद्ध एफआईआर दर्ज

