अहमदाबाद

Ahmedabad: सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल के प्राचार्य, प्रशासनिक प्रमुख, जिम्मेदार स्टाफ को नौकरी से निकालने का निर्देश

-डीईओ के दो नोटिस का स्कूल प्रबंधन ने नहीं दिया जवाब, संचालकों को जारी किया नया आदेश

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 26, 2025

city deo

Ahmedabad. शहर के खोखरा इलाके में स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल के 10वीं के छात्र की चाकू मार कर हत्या करने के मामले में स्कूल प्रबंधन की कथित लापरवाही को लेकर शहर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर छात्र संगठन एबीवीपी के छात्रनेताओं ने मंगलवार को डीईओ कार्यालय में स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

मंगलवार को शहर डीईओ की ओर से स्कूल संचालकों को नोटिस (आदेश) जारी कर स्कूल के प्राचार्य, प्रशासन विभाग के प्रमुख व अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों को नौकरी से निकालने को कहा हैै। यह कार्रवाई करने के बाद डीईओ कार्यालय को इससे अवगत कराने को कहा है।

आदेश में डीईओ ने कहा कि आईसीएसई बोर्ड संबद्ध पहली से 12वीं कक्षा की स्कूल और जीएसईबी संबद्ध 11वीं,12वीं विज्ञान संकाय की स्कूल में 19 अगस्त की दोपहर को हुई घटना की सूचना डीईओ कार्यालय को नहीं दी गई। इसकी जानकारी सोशल मीडिया से लगने पर नोटिस जारी कर स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा गया, लेकिन अब तक स्कूल प्रबंधन ने कोई जवाब नहीं दिया है। यह स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है।

स्कूल के छात्र पर हमला होने के बाद घायल छात्र को स्कूल के कंपाउंड में गंभीर हालत में गंभीर स्थिति में लंबे समय तक यूं ही पड़ा रखा गया। स्कूल प्रबंधन की ओर से घायल छात्र के लिए जरूरी कदम उठाने में उदासीनता बरती गई है। अन्य अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में इस प्रकार की वर्ग विग्रह की घटनाएं कई बार हुई हैं। इसकी शिकायत भी उन्होंने स्कूल प्रबंधन को की, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से इसकी कोई जानकारी डीईओ कार्यालय को नहीं दी गई। यह गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

क्राइम ब्रांच की जांच में भी सामने आई लापरवाही: डीईओ

इसके अलावा छात्र की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच की जांच में स्कूल के प्राचार्य, उनके स्टाफ की गंभीर लापरवाही सामने आई है। इस मामले में स्कूल के प्राचार्य, सिक्युरिटी गार्ड एवं प्रशासनिक कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। जिसके चलते मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूल के प्राचार्य, प्रशासनिक प्रमुख एवं जिम्मेदार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाए और नियमानुसार कार्रवाई कर डीईओ को रिपोर्ट दी जाए।

26 Aug 2025 09:33 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल के प्राचार्य, प्रशासनिक प्रमुख, जिम्मेदार स्टाफ को नौकरी से निकालने का निर्देश

