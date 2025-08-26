Ahmedabad: सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल के प्राचार्य, प्रशासनिक प्रमुख, जिम्मेदार स्टाफ को नौकरी से निकालने का निर्देश

स्कूल के छात्र पर हमला होने के बाद घायल छात्र को स्कूल के कंपाउंड में गंभीर हालत में गंभीर स्थिति में लंबे समय तक यूं ही पड़ा रखा गया। स्कूल प्रबंधन की ओर से घायल छात्र के लिए जरूरी कदम उठाने में उदासीनता बरती गई है। अन्य अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में इस प्रकार की वर्ग विग्रह की घटनाएं कई बार हुई हैं। इसकी शिकायत भी उन्होंने स्कूल प्रबंधन को की, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से इसकी कोई जानकारी डीईओ कार्यालय को नहीं दी गई। यह गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।