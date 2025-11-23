Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में 11 दिन में 8.21 लाख पुस्तक प्रेमी पहुंचे

बना रिकॉर्ड, देश में आयोजित हुए पुस्तक मेलों में सबसे अधिक लोग पहुंचे

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Nov 23, 2025

अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में पहुंचे लोग।

अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2025 ने इस बार लोकप्रियता का नया इतिहास रच दिया।‘वांचे गुजरात 2.0’ अभियान से जुड़ा यह 11 दिवसीय महोत्सव न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे अधिक दर्शकों वाला बुक फेस्टिवल साबित हुआ, जिसमें 8.21 लाख से अधिक पुस्तक प्रेमियों ने भागीदारी की।

साबरमती रिवरफ्रंट इवेंट सेंटर पर 13 से 23 नवम्बर तक आयोजित अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल ज्ञान का महाकुंभ साबित हुआ है।मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 13 नवम्बर को महोत्सव का लोकार्पण किया था। उस दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित पुस्तक ‘बैरिस्टर मिस्टर पटेल सहित कई पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। लगभग 1 लाख वर्गफुट क्षेत्र में आयोजित इस महोत्सव में अहमदाबाद मनपा तथा नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की साझेदारी रही, इसमें 300 से अधिक प्रकाशकों ने भाग लिया। बच्चों, युवाओं और वयस्कों के लिए अलग-अलग तीन विशिष्ट जोन बनाए गए, जिनमें बाल साहित्य, रचनात्मक सत्र, काव्य पाठ, लेखकों से संवाद, वर्कशॉप्स और फिल्म फेस्टिवल जैसी गतिविधियां लगातार दर्शकों को आकर्षित करती रहीं।हजारों विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में की शिरकतबच्चों के लिए आयोजित वर्कशॉप, कहानी वाचन, कला-हस्तकला और चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल को विशेष लोकप्रियता मिली। स्कूल बोर्ड के शताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में हजारों विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। युवाओं के लिए ‘ज्ञान गंगा’ वर्कशॉप्स ने महोत्सव की सफलता में बड़ा योगदान दिया।

कई देशों के नागरिकों ने लिया भाग

बुक फेस्टिवल में चिली, स्पेन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से आए विदेशी वक्ताओं ने भारतीय साहित्य और संस्कृति पर विशेष सत्र लेकर महोत्सव को वैश्विक स्पर्श दिया। वहीं, मुख्य मंच पर प्रतिदिन आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे आयोजन को जीवंत बनाए रखा। इस परिसर में विशाल फूड कोर्ट, स्टार्टअप जोन भी आकर्षण का केंद्र रहे।

Published on:

23 Nov 2025 11:05 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में 11 दिन में 8.21 लाख पुस्तक प्रेमी पहुंचे

