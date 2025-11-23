अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में 11 दिन में 8.21 लाख पुस्तक प्रेमी पहुंचे

साबरमती रिवरफ्रंट इवेंट सेंटर पर 13 से 23 नवम्बर तक आयोजित अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल ज्ञान का महाकुंभ साबित हुआ है।मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 13 नवम्बर को महोत्सव का लोकार्पण किया था। उस दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित पुस्तक ‘बैरिस्टर मिस्टर पटेल सहित कई पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। लगभग 1 लाख वर्गफुट क्षेत्र में आयोजित इस महोत्सव में अहमदाबाद मनपा तथा नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की साझेदारी रही, इसमें 300 से अधिक प्रकाशकों ने भाग लिया। बच्चों, युवाओं और वयस्कों के लिए अलग-अलग तीन विशिष्ट जोन बनाए गए, जिनमें बाल साहित्य, रचनात्मक सत्र, काव्य पाठ, लेखकों से संवाद, वर्कशॉप्स और फिल्म फेस्टिवल जैसी गतिविधियां लगातार दर्शकों को आकर्षित करती रहीं।हजारों विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में की शिरकतबच्चों के लिए आयोजित वर्कशॉप, कहानी वाचन, कला-हस्तकला और चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल को विशेष लोकप्रियता मिली। स्कूल बोर्ड के शताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में हजारों विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। युवाओं के लिए ‘ज्ञान गंगा’ वर्कशॉप्स ने महोत्सव की सफलता में बड़ा योगदान दिया।