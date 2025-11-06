अहमदाबाद मनपा को बजट में सफाई, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देने का सुझाव

Ahmedabad: महानगरपालिका (मनपा) को शहर के लोगों ने वर्ष 2026-27 के बजट में सफाई, सड़क, पानी और स्वास्थ्य संंबंधित सेवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस रखने का सुझाव दिया है। बजट को जन उपयोगी बनाने के लिए मनपा ने शहरवासियों से सुझाव मांगे थे। उसके तहत लोगों की ओर से 2,607 सुझाव दिए हैं। बीत दो-तीन वर्ष की तरह बजट पेश करने से पहले इस बार भी मनपा ने नागरिकों के सुझाव मांगे। इसका उद्देश्य शहर के विकास और जनसुविधाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है। शहर के लोगों ने 798 सुझाव ईमेल के माध्यम से मनपा को भेजे हैं।