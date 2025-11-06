अहमदाबाद मनपा को बजट में सफाई, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देने का सुझाव

फाइल फोटो।
Ahmedabad: महानगरपालिका (मनपा) को शहर के लोगों ने वर्ष 2026-27 के बजट में सफाई, सड़क, पानी और स्वास्थ्य संंबंधित सेवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस रखने का सुझाव दिया है। बजट को जन उपयोगी बनाने के लिए मनपा ने शहरवासियों से सुझाव मांगे थे। उसके तहत लोगों की ओर से 2,607 सुझाव दिए हैं। बीत दो-तीन वर्ष की तरह बजट पेश करने से पहले इस बार भी मनपा ने नागरिकों के सुझाव मांगे। इसका उद्देश्य शहर के विकास और जनसुविधाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है। शहर के लोगों ने 798 सुझाव ईमेल के माध्यम से मनपा को भेजे हैं।
मनपा को मिले कुल सुझावों में से 1795 सुझाव -आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, जो कुल सुझावों का 68.85 फीसदी हैं। इनमें से सड़क व फुटपाथ से जुड़े 487 सुझाव हैं, जो 18 फीसदी हैं। ड्रेनेज और स्टॉर्म वॉटर लाइन संबंधित 327 (12.54 फीसदी), जल आपूर्ति के 297 (11.39 फीसदी), स्ट्रीट लाइट संबंधी 280 (10.74 फीसदी) सुझाव हैं। स्वास्थ्य व सफाई के लिए 110 (4.22 फीसदी) , ट्रैफिक व हाउसिंग के 98 (3.76 फीसदी) सुझाव दिए गए हैँ।
इन जरूरी सेवाओं के अलावा गैर जरूरी सेवाओं को लेकर भी 788 लोगों ने सुझाव दिए हैं। कुल सुझावों का ये 30 फीसदी से अधिक हैं। इनमें बाग-बगीचे संबंधित 133 सुझाव दिए हैं। जबकि सार्वजनिक परिवहन को लेकर 80 सुझाव, जिम व खेल मैदान को लेकर 75, पार्किंग संबंधित 64 तथा आय के सृजन के लेकर भी 16 लोगों ने सुझाव दिए हैं।
अहमदाबाद महानगरपालिका की ओर से कहा गया है कि 2026-27 के बजट को लेकर नागरिकों के मिले सुझावों पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा। उन्हें बजट में शामिल करने का प्रयास होगा। सुझाव में लोगों ने सफाई, सड़क, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं को प्राथमिकता दी है, उस पर मनपा का भी फोकस रहेगा।
