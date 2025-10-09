Ahmedabad: सिविल अस्पताल की पार्किंग में हत्या, तीन गिरफ्तार

प्राथमिक जांच में सामने आया कि सुरेश और आरोपियों के बीच चाली में आने-जाने को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोपियों ने सुरेश को रणछोड़पुरा स्थित जयरामदास की चाली में आने से मना किया था। बुधवार को सुरेश उनकी चाली में गया, जिससे आवेश में आए भावेश, मेहुल और करण ने सिविल हॉस्पिटल गेट नंबर दो के पास झगड़ा किया और पार्किंग में जाकर तीक्ष्ण हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुरेश के छोटे भाई राहुल ने इस संबंध में गुरुवार को तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।