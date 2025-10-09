Ahmedabad: सिविल अस्पताल की पार्किंग में हत्या, तीन गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर में हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शाहीबाग थाना क्षेत्र में सिविल अस्पताल परिसर में एक युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
शाहीबाग पुलिस के अनुसार बुधवार की रात नौ बजे असारवा सिविल अस्पताल के गेट नंबर दो के पास पार्किंग में सुरेश उर्फ कांचो भील (26) पर तीन लोगों ने तीक्ष्ण हथियार से हमला कर दिया। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में भावेश उर्फ रायमल भील, मेहुल भील और करण भील शामिल हैं। इसमें से दो सगे भाई हैं।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि सुरेश और आरोपियों के बीच चाली में आने-जाने को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोपियों ने सुरेश को रणछोड़पुरा स्थित जयरामदास की चाली में आने से मना किया था। बुधवार को सुरेश उनकी चाली में गया, जिससे आवेश में आए भावेश, मेहुल और करण ने सिविल हॉस्पिटल गेट नंबर दो के पास झगड़ा किया और पार्किंग में जाकर तीक्ष्ण हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुरेश के छोटे भाई राहुल ने इस संबंध में गुरुवार को तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
