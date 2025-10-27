Ahmedabad: झाडि़यों में मिले युवती के शव की गुत्थी सुलझी, आरोपी गिरफ्तार

Ahmedabad. जिले के धोलका टाउन थाना क्षेत्र में चिखली तालाब रोड पर श्मशान के पास झाडि़यों से 19 अक्टूबर को मिले युवती के शव मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है।
जिले की स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) टीम इस मामले में लिप्त आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम नवघण उर्फ कालू देवीपूजक है। यह मूलरूप से विरमगाम तहसील के शाहपुर गाम का रहने वाला है फिलहाल धोलका चिखली तलाब रोड पर सांई सोसाइटी के पास खुले मैदान में झुग्गी में रहता है।
पुलिस के अनुसार युवती के शव का फोरेंसिक पोस्टमार्टम कराने पर सामने आया कि उसकी मौत सिर में चोट लगने और गला दबाने के चलते हुई है। ऐसे में हत्या की पुष्टि होने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की गई। घटनास्थल के आसपास लगे 100 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और मुखबिरों की मदद से आरोपी नवघण तक पहुंची।
उसे हिरासत में लेकर की गई पूछताछ में उसने आरोप कबूल कर लिया। उसने कहा कि घटना वाले दिन उसने युवती को अकेला देख उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने उसे धक्का मार दिया, जिससे नीचे गिरने से उसके सिर में चोट आई। उसके बाद आरोपी ने युवती के दुपट्टे से ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
