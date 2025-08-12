Ahmedabad: नेहरूनगर एक्सीडेंट, आरोपी कार चालक गिरफ्तार

ट्रैफिक पुलिस की पूछताछ व जांच में सामने आया कि आरोपी रोहन सोनी उसके मित्रों के साथ अन्य तीन कारों को तेज गति से चला रहे थे। यानि ये सभी कार की रेस लगा रहे थे। कार की गति 100 किलोमीटर प्रतिघंटा होने की बात प्राथमिक जांच में सामने आई है। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 105को जोड़ने की याचिका भी कोर्ट में दी है।