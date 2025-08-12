Ahmedabad: नेहरूनगर एक्सीडेंट, आरोपी कार चालक गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर के नेहरूनगर क्षेत्र में झांसी की रानी प्रतिमा के पास तेज रफ्तार कार के टक्कर मारने के चलते दुपहिया वाहन सवार दो लोगों की मौत होने के मामले में एन डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी कार चालक रोहन सोनी (20) को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड के लिए मेट्रो कोर्ट में पेश किया गया। एन डिवीजन ट्रैफिक पुलिस आरोपी को मेट्रो कोर्ट में लेकर पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत करके उसे भीड़ से बचाया। कोर्ट ने आरोपी का 14 अगस्त तक का रिमांड मंजूर किया है।
ट्रैफिक पुलिस की पूछताछ व जांच में सामने आया कि आरोपी रोहन सोनी उसके मित्रों के साथ अन्य तीन कारों को तेज गति से चला रहे थे। यानि ये सभी कार की रेस लगा रहे थे। कार की गति 100 किलोमीटर प्रतिघंटा होने की बात प्राथमिक जांच में सामने आई है। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 105को जोड़ने की याचिका भी कोर्ट में दी है।
आरोपी की पूछताछ में सामने आया कि रोहन ने उसके मित्र के यहां पालडी में मित्र के जन्मदिन की पार्टी में उपस्थिति दर्ज कराई थी। वहां से ये उसके मित्रों के साथ तीन अन्य कारों को लेकर शिवरंजनी की ओर जा रहे थे। तेज गति से लापरवाही पूर्वक कार चलाने के चलते दुपहिया वाहन को चपेट में ले लिया, जिससे दुपहिया वाहन सवार दो युवकों की मौत हो गई।