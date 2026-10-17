Ahmedabad: सोशल मीडिया पर शहर के 25 गरबा आयोजनों के नकली पास की ऑनलाइन बिक्री

शिकायत के अनुसार 12 अक्टूबर की शाम ओम सोलंकी नाम के व्यक्ति ने उनकी कंपनी की इंस्टाग्राम आइडी पर मैसेज भेजकर बताया कि वीर राजपूत नाम की आइडी से गरबा के पास बेचने के लिए पोस्ट डाली गई है। उसके जरिए 3100 रुपए में पास खरीदा है। यह पास असली है या नहीं। उसने पास की फोटो और कन्फर्मेशन ईमेल भी भेजा था। उसमें सामने आया कि वीर राजपूत नाम के आइडी धारक ने फर्जी टिकट की बिक्री की। उसके लिए ई-मेल भी फर्जी बनाया गया था। एक अन्य व्यक्ति ने संपर्क कर कहा कि छह हजार का पास दो हजार में बेचा जा रहा है, उसे खरीदें या नहीं-इसके बाद इसकी जानकारी हुई। इसे लेकर 13 अक्टूबर को शहर के साइबर क्राइम पुलिस थाने में शिकायत दी गई। इस पर 16 अक्टूबर को एफआइआर दर्ज की गई।