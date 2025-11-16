Ahmedabad: गोता में पीसीआर वाहन ने तीन कारों को मारी टक्कर

Ahmedabad. शहर में तेज रफ्तार के कहर की एक और घटना गोता के वंदेमातरम रोड पर शनिवार मध्यरात्रि सामने आई। यहां मध्यरात्रि करीब एक बजे एक पुलिस के पीसीआर वाहन ने शायोना तिलक के पास खड़ी तीन कारों को टक्कर मार दी।
गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हूई। एक व्यक्ति को चोट आई है। पीसीआर वाहन सहित तीनों कारों को नुकसान हुआ है। पीसीआर वाहन से कफ सिरप की छह बोतलें भी मिली हैं, जिससे कार चालक के नशे में होने की आशंका जताई है। एक्सीडेंट के बाद लोगों ने पीसीआर वाहन के चालक यश परमार को पकड़ लिया था।
हार्दिक पटेल ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि पुलिस वाहन का चालक नशे में था। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस जांच में जुटी है। घटना के चलते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जिससे पुलिस के और वाहन भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस वाहन से कफ सिरप की छह बोतलें मिलने पर इस मामले में भी कार्रवाई करने की पुलिस अधिकारियों ने बात कही है। चालक नशे में था या नहीं इसकी जांच की जा रही है।
