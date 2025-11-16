Ahmedabad: गोता में पीसीआर वाहन ने तीन कारों को मारी टक्कर

हार्दिक पटेल ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि पुलिस वाहन का चालक नशे में था। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस जांच में जुटी है। घटना के चलते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जिससे पुलिस के और वाहन भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस वाहन से कफ सिरप की छह बोतलें मिलने पर इस मामले में भी कार्रवाई करने की पुलिस अधिकारियों ने बात कही है। चालक नशे में था या नहीं इसकी जांच की जा रही है।