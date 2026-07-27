Ahmedabad: बारिश का जोर कम, पांचवें दिन भी नहीं सुधरे हालात, कई सोसाइटी में अभी भी जलभराव, सड़कों पर गड्ढों से लोग बेहाल

यही हाल शहर के पश्चिमी हिस्सों का भी रहा। घाटलोडिया, एसजी रोड, बोपल और घुमा क्षेत्र में कई सड़कों पर पानी भरा होने के साथ-साथ सड़क में गड्ढे भी हो गए हैं। इसके चलते वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखीं गईं। शहर में कुछ जगहों पर सोसाइटियों में जमा पानी के कारण लोगों को घरों से निकलने में भी कठिनाई हुई। सोमवार को थोड़ी बारिश होने के चलते थलतेज में जलभराव की समस्या देखने को मिली।