Ahmedabad: पड़ोसी सहित छह लोगों को लगाई नौ करोड़ से ज्यादा की चपत

एफआईआर के तहत यह घटना एक जनवरी 2024 से 22 नवंबर 2025 के दौरान हुई। एक फार्मा कंपनी में सीनियर एक्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत मेहुल के पडोस में विशाल वोरा रहते हैं। उसने खुद को क्रेडिट कार्ड स्वाइप मशीन और कपड़े का व्यापारी बताया। रखियाल सुमेल-88 में ऑफिस बताई। उसने लोन का हफ्ता करने और धंधे के लिए एक करोड़ रुपए की मेहुल से मांग की। मुनाफा होने पर मुनाफे की राशि को 50-50 फीसदी बांटने का झांसा दिया। उसने बैंकों में पहचान होने की बात कहते हुए मेहुल के नाम पर सात अलग-अलग बैंकों से 53 लाख रुपए की पर्सनल लोन पास करवा दी कहा कि हफ्ता वह भरेगा, सिर्फ मेहुल उसके नाम पर लोन लेकर दे दे। बातों में आए मेहुल ने उसे अपने दस्तावेज दे दिए, जिससे आरोपी ने लोन एजेंट राहुल के जरिए सात बैंकों से 53 लाख से ज्यादा की पर्सनल लोन मंजूर करा दी। इसका प्रति महीने 1.22 लाख रुपए आता है। कुछ हफ्ता की राशि उसने दी फिर बंद कर दी। पता किया तो सामने आया कि वह अहमदाबाद से चला गया है। उसकी रखियाल की ऑफिस भी बंद है।