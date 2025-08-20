Ahmedabad: छात्र की हत्या, नाराज परिजनों ने स्कूल में की तोड़-फोड़, भारी रोष

मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच शहर क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। घटनास्थल पर पहुंचे क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) शरद सिंघल ने बताया कि मंगलवार को दो बच्चों के बीच झड़प हुई थी। उसमें एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया था, उसमें छात्र की मौत हो गई। अभिभावकों में आक्रोश था कि वो जब स्कूल पहुंचे तब बच्चे को 108 एंबुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। जिससे रक्त ज्यादा बह गया। स्कूल के प्रति बच्चे के परिजन और समाज में आक्रोश था। स्कूल का घेराव किया और तोड़फोड़ भी की गई। शाम को अंतिम यात्रा में चुस्त बंदोबस्त रखा गया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन पर कार्रवाई की जाए।