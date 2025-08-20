Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

Ahmedabad: छात्र की हत्या, नाराज परिजनों ने स्कूल में की तोड़-फोड़, भारी रोष

मंगलवार दोपहर को स्कूल की वाहन पार्किंग में साथी छात्र ने किया था हमला, उपचार के दौरान बुधवार तड़के तोड़ा दम, क्राइम ब्रांच भी पहुंची

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 20, 2025

Ahmedabad
अहमदाबाद के खोखरा क्षेत्र में स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल के बाहर जमा अभिभावकों की भीड़।

Ahmedabad. शहर के खोखरा क्षेेत्र के सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में मंगलवार दोपहर को वाहन पार्किंग में 10वीं कक्षा के छात्र पर तीक्ष्ण हथियार से हमला करने की घटना सामने आई है। हमले में जख्मी छात्र की बुधवार तड़के उपचार के दौरान मौत हो गई।

इस घटना से पीडि़त छात्र और स्कूल में पढ़ने वाले अन्य छात्रों के अभिभावकों में भारी नाराजगी व्याप्त हो गई। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। विद्यार्थी संगठन एबीवीपी, विहिप, बजरंग दल के नेताओं ने भी पीडि़त छात्र के परिजनों का समर्थन करते हुए स्कूल प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

बुधवार सुबह पीडि़त छात्र के परिजन और अन्य अभिभावकों ने स्कूल का घेराव किया। स्कूल प्रबंधन पर संतोषजनक जवाब नहीं देने, बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए भीड़ बेकाबू हो गई। स्कूल में तोड़फोड़ की और स्कूल के प्राचार्य व शिक्षकों से भी मारपीट की। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए अन्य थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। साथ ही शहर क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। अभी परिस्थिति नियंत्रण में है।

एफआईआर दर्ज, आरोपी छात्र हिरासत में, चुस्त बंदोबस्त

सेक्टर 2 के एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयपाल सिंंह राठौड़ ने घटनास्थल पर संवाददाताओं को बताया कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में मंगलवार को यह घटना घटी, जिसमें 10वीं कक्षा के दो छात्रों में आपस में झगड़ा हुआ। एक छात्र ने दूसरे को चाकू मार दिया। पुलिस ने मंगलवार को ही एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी नाबालिग छात्र को हिरासत में ले लिया। इस बीच जख्मी छात्र ने उपचार के दौरान बुधवार तड़के दम तोड़ दिया।

इसके बाद पीडि़त छात्र के परिजन, अन्य बच्चों के परिजन और लोगों की भीड़ स्कूल पहुंची। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी और पीडि़त दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। भीड़ की कई मांग पहले ही पूरी कर ली हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। स्कूल प्रशासन पर कुछ आरोप हैं, जिसे हमने लिखित में मांगा है। उन्हें शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। तोड़फोड़ के मामले की सीसीटीवी फुटेज, मीडिया कवरेज से जांच कर योग्य कार्रवाई की जाएगी।

मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच शहर क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। घटनास्थल पर पहुंचे क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) शरद सिंघल ने बताया कि मंगलवार को दो बच्चों के बीच झड़प हुई थी। उसमें एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया था, उसमें छात्र की मौत हो गई। अभिभावकों में आक्रोश था कि वो जब स्कूल पहुंचे तब बच्चे को 108 एंबुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। जिससे रक्त ज्यादा बह गया। स्कूल के प्रति बच्चे के परिजन और समाज में आक्रोश था। स्कूल का घेराव किया और तोड़फोड़ भी की गई। शाम को अंतिम यात्रा में चुस्त बंदोबस्त रखा गया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन पर कार्रवाई की जाए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज के लिए रेड सिग्नल: पानशेरिया

अहमदाबाद में सेवंथ डे स्कूल में दसवीं के छात्र की एक अन्य छात्र ने हत्या कर दी। यह घटना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सभ्य समाज के लिए यह रेड सिग्नल है। बच्चे क्राइम तक पहुंच गए हैं। पीडि़त छात्र परिवार को सांत्वना देता हूं। इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

