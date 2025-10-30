Ahmedabad: स्टंट करना पड़ा महंगा, टीकू तलसाणिया सहित तीन गिरफ्तार

इस मामले में सरकार की ओर से अहमदाबाद शहर के ए डिवीजन ट्रैफिक थाने के हेड कांस्टेबल हसमुखभाई ने शिकायतकर्ता बनते हुए स्टंट करने वाले कार और वाहन चालकों विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया कि यह घटना 29 अक्टूबर को रात सात बजे सोला साइंस सिटी रोड पर हुई। इसकी प्राथमिकी 30 अक्टूबर को सुबह दर्ज की गई। इसमें बताया कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में गुजराती फिल्म मिसरी के प्रमोशन के लिए साइंस सिटी रोड पर स्टंटबाजी करके ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया गया। सार्वजनिक रोड पर एक जीप चालक, एक बाइक चालक व अन्य दुपहिया और कार चालक स्टंट करते नजर आए। इन पर सार्वजनिक रोड पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए अन्य लोगों की जिंदगी के लिए खतरा पैदा करने का आरोप है। बीएनएस की धारा 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 और 184 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।