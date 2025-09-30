Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: कालूपुर में छह समेत आठ जगहों से मिले शंकास्पद दूध उत्पाद, बिक्री से रोका

पनीर के चार नमूनों के परिणाम भी सबस्टैंडर्ड

less than 1 minute read

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Sep 30, 2025

अहमदाबाद की एक दुकान में खाद्य वस्तुओं की जांच करते मनपा कर्मी।

पनीर के चार नमूनों के परिणाम भी सबस्टैंडर्ड

Ahmedabad: त्योहारी मौसम को ध्यान में रखकर मनपा स्वास्थ्य विभाग की खाद्य शाखा की ओर से जांच अभियान जारी है। शहर के कालूपुर में मावा व पनीर जैसे दूध उत्पादों की दुकानों पर की गई जांच में शंकास्पद पनीर, मावा व मिठाई मिली हैं। दूसरी ओर शहर के विविध भागों से पिछले दिनों लिए गए पनीर के चार समेत पांच नमूनों के परिणाम सब स्टैंडर्ड (खराब) आए हैं।महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग की खाद्य शाखा की ओर से पिछले सात दिनों में कालूपुर में छह तथा अन्य दो जगहों पर जांच की गई। इस दौरान दुकानों से शंकास्पद मावा, पनीर, मिठाई व अन्य दूध से बनी शंकास्पद लगभग एक हजार किलो वस्तुओं को बिक्री से रोका गया। नोबलनगर, शाहीबाग, बापूनगर, नरोडा में पनीर के चार नमूनों के परिणाम खराब आए हैं। वस्त्राल में सेव टमाटर की सब्जी के नमूने भी सब स्टैंडर्ड आए हैं।

700 इकाइयों की जांच, पांच सील

खाद्य शाखा के अनुसार सात दिनों में शहर में खाद्य वस्तुओं की करीब 700 इकाइयों पर जांच की गई। इनमें नियमों में अनियमितता मिलने पर 244 को नोटिस जारी किए गए। जबकि 3.76 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। इसके अलावा अन्य पांच ऐसी इकाइयों को सील भी किया गया, जहां खाद्य वस्तुएं अस्वच्छ व खराब स्थिति में मिली थीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

30 Sept 2025 11:06 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: कालूपुर में छह समेत आठ जगहों से मिले शंकास्पद दूध उत्पाद, बिक्री से रोका

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में 3 अक्टूबर से शुरू होगी ऑफलाइन पढ़ाई

city deo ahmedabad
अहमदाबाद

अहमदाबाद की नगर देवी के रूप में पूजी जाती हैं भद्रकाली माता

अहमदाबाद

Ahmedabad: होर्डिंग लगाते समय हादसा, तीसरे श्रमिक ने भी तोड़ा दम, दो गिरफ्तार

bopal
अहमदाबाद

गुजरात में निजी कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लास को लेकर बनेगा कानून, 8 सदस्यीय समिति का गठन

GSEB
अहमदाबाद

कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक को देखते हुए 7 नई टाउन प्लानिंग स्कीम गठित करेगा औड़ा

AUDA
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.