Ahmedabad: कालूपुर में छह समेत आठ जगहों से मिले शंकास्पद दूध उत्पाद, बिक्री से रोका

Ahmedabad: त्योहारी मौसम को ध्यान में रखकर मनपा स्वास्थ्य विभाग की खाद्य शाखा की ओर से जांच अभियान जारी है। शहर के कालूपुर में मावा व पनीर जैसे दूध उत्पादों की दुकानों पर की गई जांच में शंकास्पद पनीर, मावा व मिठाई मिली हैं। दूसरी ओर शहर के विविध भागों से पिछले दिनों लिए गए पनीर के चार समेत पांच नमूनों के परिणाम सब स्टैंडर्ड (खराब) आए हैं।महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग की खाद्य शाखा की ओर से पिछले सात दिनों में कालूपुर में छह तथा अन्य दो जगहों पर जांच की गई। इस दौरान दुकानों से शंकास्पद मावा, पनीर, मिठाई व अन्य दूध से बनी शंकास्पद लगभग एक हजार किलो वस्तुओं को बिक्री से रोका गया। नोबलनगर, शाहीबाग, बापूनगर, नरोडा में पनीर के चार नमूनों के परिणाम खराब आए हैं। वस्त्राल में सेव टमाटर की सब्जी के नमूने भी सब स्टैंडर्ड आए हैं।