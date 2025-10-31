Ahmedabad: ओढव श्मशानघर में दाह संस्कार में किया गया टायर का उपयोग, ठेकेदार को नोटिस

अहमदाबाद शहर के ओढव क्षेत्र स्थित श्मशान घर में एक असंवेदनशील घटना सामने आई है। श्मशान में अंंतिम संस्कार के लिए लाए गए एक शव के दाह संस्कार में टायरों व दरी (बिस्तर) जैसी वस्तुओं का उपयोग किया गया। इस मामले में मनपा ने लकड़ी उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार को नोटिस दिया है साथ ही जांच के भी निर्देश दिए हैं। उसके आधार पर उचित कार्रवाई होगी।ओढव श्मशान गृह में गुरुवार को एक मृतक का दाह संस्कार किया गया था। उस दौरान गीली लकड़ी होने के कारण अंतिम संस्कार करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उस दौरान मृतक के परिजनों ने सूखी लकड़ी की मांग की, लेकिन वहां मौजूद लकड़ी गोदाम के कर्मचारी ने सूखी लकड़ी होने से इनकार कर दिया। बताया गया है मृतक के अंतिम संस्कार में रुकावट को ध्यान में रखकर परिजनों ने घी, तिल व चीनी से अंतिम संस्कार के लिए आठ हजार रुपए खर्च किए। इसके बावजूद जब दाह संस्कार नहीं हुआ तो वाहनों के टायर व दरी का उपयोग किया गया। दाह संस्कार सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चला।