Ahmedabad: ओढव श्मशानघर में दाह संस्कार में किया गया टायर का उपयोग, ठेकेदार को नोटिस

ओढव श्मशान घर में एक मृतक का दाहसंस्कार करता परिजन।
अहमदाबाद शहर के ओढव क्षेत्र स्थित श्मशान घर में एक असंवेदनशील घटना सामने आई है। श्मशान में अंंतिम संस्कार के लिए लाए गए एक शव के दाह संस्कार में टायरों व दरी (बिस्तर) जैसी वस्तुओं का उपयोग किया गया। इस मामले में मनपा ने लकड़ी उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार को नोटिस दिया है साथ ही जांच के भी निर्देश दिए हैं। उसके आधार पर उचित कार्रवाई होगी।ओढव श्मशान गृह में गुरुवार को एक मृतक का दाह संस्कार किया गया था। उस दौरान गीली लकड़ी होने के कारण अंतिम संस्कार करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उस दौरान मृतक के परिजनों ने सूखी लकड़ी की मांग की, लेकिन वहां मौजूद लकड़ी गोदाम के कर्मचारी ने सूखी लकड़ी होने से इनकार कर दिया। बताया गया है मृतक के अंतिम संस्कार में रुकावट को ध्यान में रखकर परिजनों ने घी, तिल व चीनी से अंतिम संस्कार के लिए आठ हजार रुपए खर्च किए। इसके बावजूद जब दाह संस्कार नहीं हुआ तो वाहनों के टायर व दरी का उपयोग किया गया। दाह संस्कार सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चला।
इस घटना के संबंध में वीडियो भी वायरल हुआ है। लोगों ने इसे अंसवेदनशील बताते हुए मनपा प्रशासन की अव्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।महानगरपालिका के स्वास्थ्य, जन्म-मरण पंजीकरण विभाग की ओर से इस संबंध में लकड़ी उपलब्ध कराने वाली संस्था विवेकानंद ग्रामोउद्योग सेवा संघ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। जिसका जवाब दो दिन में देने के आदेश दिए हैं।
मनपा में स्थायी समिति के अध्यक्ष देवांग दाणी ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो इस उद्देश्य से जरूरी व्यवस्था की जाएगी। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने शहर के सभी श्मशानों में नियमित रूप से जांच करने, दौरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ताकि इसका पुनरावर्तन न हो।मृतक के परिजनों ने की शिकायत
महानगरपालिका के सेंट्रल कंप्लेंट एवं रिड्रेसल सिस्टम (सीसीआरएस) में इस संबंध में अधिकारिक रूप से मृतक के परिजनों की ओर से शिकायत की गई है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद उचित कदम उठाने की बात कही है। इस घटना के बाद अधिकारी और कर्मचारी स्थिति के जायजा लेने के लिए ओढव श्मशान में पहुंचे जहां गोदाम में लकड़ी थीं लेकिन सूखी लकड़ी का अभाव पाया गया।
