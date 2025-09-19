Ahmedabad: नवरात्र में नंबर प्लेट बिना की, डार्क फिल्म वाले वाहनों पर गिरेगी गाज

ऐसा इसलिए है, क्योंकि अहमदाबाद शहर पुलिस ने इन दिनों नंबर प्लेट लगाए बिना चलने वाले वाहनों और शीशों पर डार्क फिल्म लगाने वाले वाहनों के विरुद्ध अभियान छेड़ा है। पहली बार ट्रैफिक पुलिस नवरात्र के सभी 10 दिन ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान जारी रखने वाली है, जिसकी शुरूआत हो चुकी है। जिससे यदि आप नंबर प्लेट बिना के वाहन में गरबा खेलने जा रहे हैं या फिर खेल कर आ रहे हैं तो हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन को डिटेन कर ले और आपको किसी और वाहन से घर जाना पड़े।