Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: नवरात्र में नंबर प्लेट बिना की, डार्क फिल्म वाले वाहनों पर गिरेगी गाज

-ट्रैफिक पुलिस ने छेड़ा अभियान, दो दिन में नंबर प्लेट बिना के 527 वाहनों पर की कार्रवाई, इस माह 1785 पर कार्रवाई

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Sep 19, 2025

Ahmedabad city police

Ahmedabad. शहर में नवरात्र शुरू होने को अब चंद दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में लोग गरबा खेलने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन गरबा खेलने जाते समय वे जिस वाहन में जा रहे हैं, उस वाहन पर नंबर प्लेट है या नहीं और कहीं उसमें डार्क फिल्म तो नहीं है। यह जरूर जांच लें, वरना गरबा खेलने का मजा किरकिरा हो सकता है।

ऐसा इसलिए है, क्योंकि अहमदाबाद शहर पुलिस ने इन दिनों नंबर प्लेट लगाए बिना चलने वाले वाहनों और शीशों पर डार्क फिल्म लगाने वाले वाहनों के विरुद्ध अभियान छेड़ा है। पहली बार ट्रैफिक पुलिस नवरात्र के सभी 10 दिन ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान जारी रखने वाली है, जिसकी शुरूआत हो चुकी है। जिससे यदि आप नंबर प्लेट बिना के वाहन में गरबा खेलने जा रहे हैं या फिर खेल कर आ रहे हैं तो हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन को डिटेन कर ले और आपको किसी और वाहन से घर जाना पड़े।

अहमदाबाद शहर ट्रैफिक पुलिस ने 18 सितंबर को नंबर प्लेट बिना के 180 वाहनों पर कार्रवाई की गई। उन्हें डिटेन किया गया। इतना ही नहीं इससे पहले 17 सितंबर को ऐसे 347 वाहनों को नंबर प्लेट नहीं लगाने के चलते कार्रवाई करते हुए डिटेन किया गया। दो दिनों में ही 527 वाहनों को पुलिस ने डिटेन किया है। जबकि इस पूरे महीने की बात करें तो इस सितंबर महीने के 19 दिनों में शहर ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे 1785 वाहनों को नंबर प्लेट नहीं लगाने के कारण सड़क से डिटेन किया है।

शहर ट्रैफिक जेसीपी एन.एन.चौधरी ने बताया कि इस नवरात्र महोत्सव 2025 में नंबर प्लेट बिना के वाहनों और डार्क फिल्म लगाकर चलने वाले वाहनों के विरुद्ध छेड़ा अभियान जारी रहेगा।

गरबा के पार्किंग स्थल में भी की जाएगी जांच

चौधरी ने बताया कि पुलिस गरबा आयोजन स्थलों की पार्किंग में भी जाकर जांच करेगी। वहां पर भी यदि नंबर प्लेट बिना की और डार्क फिल्म वाले वाहन मिलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक सूत्रों के तहत डार्क फिल्म वाले वाहन को लॉक लगा दिया जाएगा। जब वाहन चालक वापस आएगा तो उससे दंड वसूला जाएगा और डार्क फिल्म हटाने के बाद ही वाहन सौंपा जाएगा।

14 दिनों में डार्क फिल्म वाले 1949 वाहनों पर कार्रवाई

ट्रैफिक पुलिस सूत्रों के तहत तीन से 17 सितंबर तक डार्क फिल्म वाले 1949 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। ऐसे वाहन चालकों से 9.96 लाख रुपए का अर्थदंड वसूला है। जबकि इसमें से 43 वाहनों को डिटेन भी किया है। सबसे ज्यादा 312 वाहनों पर एसजी हाईवे-2 और 260 वाहनों पर एसजी हाईवे-1 ट्रैफिक थाना पुलिस ने कार्रवाई की है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

19 Sept 2025 10:32 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: नवरात्र में नंबर प्लेट बिना की, डार्क फिल्म वाले वाहनों पर गिरेगी गाज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.