Ahmedabad: नवरात्र में नंबर प्लेट बिना की, डार्क फिल्म वाले वाहनों पर गिरेगी गाज

Ahmedabad. शहर में नवरात्र शुरू होने को अब चंद दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में लोग गरबा खेलने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन गरबा खेलने जाते समय वे जिस वाहन में जा रहे हैं, उस वाहन पर नंबर प्लेट है या नहीं और कहीं उसमें डार्क फिल्म तो नहीं है। यह जरूर जांच लें, वरना गरबा खेलने का मजा किरकिरा हो सकता है।
ऐसा इसलिए है, क्योंकि अहमदाबाद शहर पुलिस ने इन दिनों नंबर प्लेट लगाए बिना चलने वाले वाहनों और शीशों पर डार्क फिल्म लगाने वाले वाहनों के विरुद्ध अभियान छेड़ा है। पहली बार ट्रैफिक पुलिस नवरात्र के सभी 10 दिन ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान जारी रखने वाली है, जिसकी शुरूआत हो चुकी है। जिससे यदि आप नंबर प्लेट बिना के वाहन में गरबा खेलने जा रहे हैं या फिर खेल कर आ रहे हैं तो हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन को डिटेन कर ले और आपको किसी और वाहन से घर जाना पड़े।
अहमदाबाद शहर ट्रैफिक पुलिस ने 18 सितंबर को नंबर प्लेट बिना के 180 वाहनों पर कार्रवाई की गई। उन्हें डिटेन किया गया। इतना ही नहीं इससे पहले 17 सितंबर को ऐसे 347 वाहनों को नंबर प्लेट नहीं लगाने के चलते कार्रवाई करते हुए डिटेन किया गया। दो दिनों में ही 527 वाहनों को पुलिस ने डिटेन किया है। जबकि इस पूरे महीने की बात करें तो इस सितंबर महीने के 19 दिनों में शहर ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे 1785 वाहनों को नंबर प्लेट नहीं लगाने के कारण सड़क से डिटेन किया है।
शहर ट्रैफिक जेसीपी एन.एन.चौधरी ने बताया कि इस नवरात्र महोत्सव 2025 में नंबर प्लेट बिना के वाहनों और डार्क फिल्म लगाकर चलने वाले वाहनों के विरुद्ध छेड़ा अभियान जारी रहेगा।
चौधरी ने बताया कि पुलिस गरबा आयोजन स्थलों की पार्किंग में भी जाकर जांच करेगी। वहां पर भी यदि नंबर प्लेट बिना की और डार्क फिल्म वाले वाहन मिलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक सूत्रों के तहत डार्क फिल्म वाले वाहन को लॉक लगा दिया जाएगा। जब वाहन चालक वापस आएगा तो उससे दंड वसूला जाएगा और डार्क फिल्म हटाने के बाद ही वाहन सौंपा जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस सूत्रों के तहत तीन से 17 सितंबर तक डार्क फिल्म वाले 1949 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। ऐसे वाहन चालकों से 9.96 लाख रुपए का अर्थदंड वसूला है। जबकि इसमें से 43 वाहनों को डिटेन भी किया है। सबसे ज्यादा 312 वाहनों पर एसजी हाईवे-2 और 260 वाहनों पर एसजी हाईवे-1 ट्रैफिक थाना पुलिस ने कार्रवाई की है।