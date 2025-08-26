Ahmedabad: घोडासर ब्रिज के नीचे युवक की हत्या, नाबालिग को पकड़ा

Ahmedabad. शहर के ईसनपुर थाना क्षेत्र में स्थित घोडासर ब्रिज के नीचे 24 अगस्त की रात को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस मामले की गुत्थी को दो दिन में ही सुलझाने का दावा करते हुए ईसनपुर पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। पैसों के लेनदेन के चलते हत्या करने की बात सामने आई है।
पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने देखा कि मृतक के शरीर पर गले और पेट के हिस्से में तीक्ष्ण हथियार से वार करने के निशान हैं। ऐसे में प्रथमदृष्टया ही हत्या का मामला प्रतीत होने पर उसी के हिसाब से जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और ब्रिज के आसपास रहने वाले लोगों की पूछताछ करने पर पता चला कि बीतेे कुछ दिनों से यह युवक यहां रहता था। उसका नाम और पता किसी को मालूम नहीं था। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने पर सबूत हाथ लगेे। इसके आधार पर न सिर्फ मृतक की शिनाख्त जावेद खान उर्फ कल्लू पठान के रूप में हुई, बल्कि आरोपी को भी चिन्हित कर लिया गया। जावेद वटवा के बीबी तालाब के पास का निवासी था। बीते कुछ महीनों से परिजनों से इतर अलग अलग ब्रिजों के नीचे रहता था।
मुखबिरों की मदद से पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफलता पाई। हत्या के आरोप में एक नाबालिग किशोर को पकड़ा है। उसके पास से हत्या में उपयोग में लिया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। इसने अपना आरोप भी कबूल कर लिया है। उसने बताया कि वह और जावेद बीते कुछ समय से संपर्क में थे। जावेद आए दिन उसके पास से पैसों की मांग करता था। उसकी इस हरकत से वह परेशान हो चुका था। 24 अगस्त को भी जावेद ने उससे पैसे मांगे थे। उसके पासे पैसे नहीं थे, जिससे उसने रात के समय चाकू से जावेद के गले और पेट पर वार करके उसकी हत्या कर दी।