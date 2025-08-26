Ahmedabad: घोडासर ब्रिज के नीचे युवक की हत्या, नाबालिग को पकड़ा

पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने देखा कि मृतक के शरीर पर गले और पेट के हिस्से में तीक्ष्ण हथियार से वार करने के निशान हैं। ऐसे में प्रथमदृष्टया ही हत्या का मामला प्रतीत होने पर उसी के हिसाब से जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और ब्रिज के आसपास रहने वाले लोगों की पूछताछ करने पर पता चला कि बीतेे कुछ दिनों से यह युवक यहां रहता था। उसका नाम और पता किसी को मालूम नहीं था। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने पर सबूत हाथ लगेे। इसके आधार पर न सिर्फ मृतक की शिनाख्त जावेद खान उर्फ कल्लू पठान के रूप में हुई, बल्कि आरोपी को भी चिन्हित कर लिया गया। जावेद वटवा के बीबी तालाब के पास का निवासी था। बीते कुछ महीनों से परिजनों से इतर अलग अलग ब्रिजों के नीचे रहता था।