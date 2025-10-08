Ahmedabad: अहमदाबाद की महिला से 11.42 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट मामले में तीन गिरफ्तार

file photo
अहमदाबाद शहर की एक महिला से 11.42 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को सीआइडी क्राइम ने गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में कश्यप बेलाणी, दिनेश लीबाचिया तथा धवल मेवाडा शामिल हैं। ये अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल या फिर सामान्य कॉल कर लोगों के संपर्क में आते थे। ये आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी या ट्राई (टीआरएआई) के अधिकारी बताकर वारदातों को अंजाम देते थे।पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद की महिला को इन आरोपियों ने लगभग 80 दिन तक घर में कैद रखकर साइबर ठगी की थी। देशभर में इन आरोपियों ने 11 साइबर अपराध किए जिनमें 18.55 करोड़ रुपए की ठगी की गई।
इस मामले में आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट के चार डेबिट कार्ड, तीन लेपटॉप तथा एक रबर स्टेंप भी मिला है। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (गांधीनगर) राज्य में डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के मद्देनजर इन आरोपियों को पकड़ने का अभियान चलाया गया। महिला की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर टीम ने जांच शुरू की थी। इसके आधार पर टीम ने तीनों को गिरफ्तार किया है।अहमदाबाद की शिकायत कर्ता महिला को इन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर डराया था। उससे कहा गया था कि महिला के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर एक्टिव हुए हैं। जिसका उपयोग आपराधिक प्रवृतियों में हो रहा है। इसके बाद दूसरा डर यह बताया कि कि एफआइआर हो गई है। साथ ही सीबीआइ व रॉ जैसी एंजेंसिया जांच में जुडेंगी।
धोखाधड़ी की शिकार हुई महिला को इन आरोपियों ने अलग-अलग तरह से डराया था। घटना क्रम के बारे में किसी को जानकारी देने से इनकार किया गया और घर से बाहर भी नहीं निकलने को कहा गया। इसके बाद महिला को घर में ही बंधक बना लिया था। इसके बाद उससे 11.42 करोड़ रुपए एंठ लिए थे।
पुलिस की जांच में पता चला है कि इन आरोपियों ने देश में 11 साइबर क्राइम के अपराधों को अंजाम दिया है। इनमें से मुंबई शहर, तेलंगाना और तमिलनाडु के कोयंबतूर में एक-एक तथा तीन अन्य राज्यों में शिकायत की गई हैं। इनमें 18.55 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। इनमें से 3.15 करोड़ रुपए इनके खाते में बताए गए हैं।
