Ahmedabad: अहमदाबाद की महिला से 11.42 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट मामले में तीन गिरफ्तार

इस मामले में आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट के चार डेबिट कार्ड, तीन लेपटॉप तथा एक रबर स्टेंप भी मिला है। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (गांधीनगर) राज्य में डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के मद्देनजर इन आरोपियों को पकड़ने का अभियान चलाया गया। महिला की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर टीम ने जांच शुरू की थी। इसके आधार पर टीम ने तीनों को गिरफ्तार किया है।अहमदाबाद की शिकायत कर्ता महिला को इन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर डराया था। उससे कहा गया था कि महिला के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर एक्टिव हुए हैं। जिसका उपयोग आपराधिक प्रवृतियों में हो रहा है। इसके बाद दूसरा डर यह बताया कि कि एफआइआर हो गई है। साथ ही सीबीआइ व रॉ जैसी एंजेंसिया जांच में जुडेंगी।