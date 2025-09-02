सौराष्ट्र व दक्षिण गुजरात में कल से चार दिन तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

मंगलवार को गांधीनगर में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) परिसर में आयोजित वैदर वॉच ग्रुप की बैठक के दौरान बारिश से संभावित आपदा से निपटने की तैयारी दर्शायी गई है। राज्य के राहत निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मौसम विभाग की ओर से अगले दिनों भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे ध्यान में रखकर संबंधित विभागों के अधिकारियों ने विविध मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान बताया गया है कि बारिश के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य के विविध जिलों में एनडीआरएफ की 12 तथा एसडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की एक टीम रिजर्व भी रखी गई है।