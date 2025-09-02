सौराष्ट्र व दक्षिण गुजरात में कल से चार दिन तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

गुजरात के सौराष्ट्र एवं दक्षिण गुजरात के कुछ-कुछ भागों में गुरुवार से भारी से अति भारी बारिश के लिए अलर्ट किया गया है।
मंगलवार को गांधीनगर में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) परिसर में आयोजित वैदर वॉच ग्रुप की बैठक के दौरान बारिश से संभावित आपदा से निपटने की तैयारी दर्शायी गई है। राज्य के राहत निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मौसम विभाग की ओर से अगले दिनों भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे ध्यान में रखकर संबंधित विभागों के अधिकारियों ने विविध मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान बताया गया है कि बारिश के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य के विविध जिलों में एनडीआरएफ की 12 तथा एसडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की एक टीम रिजर्व भी रखी गई है।
बैठक में सिंचाई विभाग राज्य के क्षेत्रों के आधार पर बांधों की स्थिति के बारे में अवगत कराया। प्रदेश के प्रमुख 206 बांधों में से 111 हाई अलर्ट मतलब ये बांध क्षमता के मुकाबले 90 फीसदी से ज्यादा भर गए हैं। 27 बांध 80 फीसदी से अधिक भरने पर अलर्ट और नौ बांध 70 फीसदी से अधिक भरने पर वॉर्निंग के रूप में दर्शाए गए हैं।