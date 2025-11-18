Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

एंबुलेंस में लगी आग, एक दिन का नवजात, पिता, डॉक्टर, नर्स समेत 4 जिंदा जले, 3 गंभीर

मृतकों में एक दिन का नवजात शिशु, पिता, चिकित्सक व महिला नर्स शामिल परिवार के दो अन्य सदस्य व चालक भी झुलसे अरवल्ली जिले में मोडासा के राणासैयद चौकड़ी के पास की घटना, अहमदाबाद ले जाते समय हुआ हादसा शामलाजी. अरवल्ली जिले में मोडासा के पास राणासैयद चौकड़ी के निकट सोमवार देर रात एक हृदयविदारक [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Nov 18, 2025

मृतकों में एक दिन का नवजात शिशु, पिता, चिकित्सक व महिला नर्स शामिल

परिवार के दो अन्य सदस्य व चालक भी झुलसे

अरवल्ली जिले में मोडासा के राणासैयद चौकड़ी के पास की घटना, अहमदाबाद ले जाते समय हुआ हादसा

शामलाजी. अरवल्ली जिले में मोडासा के पास राणासैयद चौकड़ी के निकट सोमवार देर रात एक हृदयविदारक हादसे में एंबुलेंस में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों में एक दिन का नवजात शिशु और उसका पिता जिग्नेश मोची (38) जो महीसागर जिले के लुणावाडा के रहने वाले थे। साथ ही चिकित्सक राजकरण रेटिया (30) और महिला नर्स भूरी मणात (23) शामिल हैं। झुलसे तीन लोगों में जिग्नेश का बड़ा भाई गौसंग मोची (40), माता गीता मोची (60) और एम्बुलेंस चालक अंकित ठाकोर (24) शामिल हैं। तीनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके की निजी अस्पताल की एम्बुलेंस नवजात शिशु को लेकर परिजनों के साथ मोडासा से अहमदाबाद रवाना हुई। इस दौरान मोडासा-धनसुरा हाइवे पर राणासैयद चौकड़ी के निकट एक पेट्रोल पंप के सामने से गुजरते समय एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक ने एम्बुलेंस रोक दी। चालक, गौसंग, गीता बाहर निकल गए। हालांकि आग की लपटों के कारण तीनों गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहीं, एम्बुलेंस में पीछे बैठे नवजात शिशु, उसके पिता, चिकित्सक और महिला नर्स आग लगने के बाद बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जलने के कारण मौके पर चारों की मौत हो गई।

मोडासा की दमकल टीम ने आग पर पाया काबू

सूचना मिलने पर मोडासा से दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने पर चार लोगों के शव मिले। बाद में शवों को मोडासा के अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर मोडासा टाउन पुलिस मौके पर पहुंची। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-194 के तहत मामला दर्ज किया गया। एम्बुलेंस में आग लगने के कारणों की गहन जांच जारी है।

लुणावाडा में जन्म के बाद तबीयत खराब, लाए थे मोडासा

पुलिस उपाधीक्षक आर डी डाभी ने बताया कि महीसागर जिले के लुणावाडा के जिग्नेश मोची की पत्नी ने लुणावाड़ा में शिशु को जन्म दिया था। नवजात शिशु की तबीयत खराब होने के कारण उसे इलाज के लिए मोडासा के एक निजी अस्पताल लाया गया। यहां तबीयत ज्यादा खराब होने पर 1 दिन के नवजात शिशु को अहमदाबाद रेफर किया गया था।

कलक्टर ने दिए घटना के जांच के निर्देश

जिला कलक्टर प्रशस्ति पारीक ने मोडासा के पास एम्बुलेंस से आग लगने की घटना स्थल का दौरा किया तथा घटना की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने झुलसे लोगों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक अस्पताल का दौरा किया तथा मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Nov 2025 10:35 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / एंबुलेंस में लगी आग, एक दिन का नवजात, पिता, डॉक्टर, नर्स समेत 4 जिंदा जले, 3 गंभीर

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

छोटा उदेपुर : चाइनीज डोर से गला कटने पर गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की मौत

अहमदाबाद

वडोदरा में 12 लाख की प्रतिबंधित डोर जब्त, एक गिरफ्तार

अहमदाबाद

साणंद से पहली रेफ़्रिजरेटेड कंटेनर रैक रवाना

अहमदाबाद

गति शक्ति विवि -डीआरडीओ का अहम एमओयू

अहमदाबाद

चीनी गिरोह के पास 500 लोगों को भेजने वाला मुख्य एजेंट गिरफ्तार

Ahmedabad News
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.