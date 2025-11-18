एंबुलेंस में लगी आग, एक दिन का नवजात, पिता, डॉक्टर, नर्स समेत 4 जिंदा जले, 3 गंभीर

शामलाजी. अरवल्ली जिले में मोडासा के पास राणासैयद चौकड़ी के निकट सोमवार देर रात एक हृदयविदारक हादसे में एंबुलेंस में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों में एक दिन का नवजात शिशु और उसका पिता जिग्नेश मोची (38) जो महीसागर जिले के लुणावाडा के रहने वाले थे। साथ ही चिकित्सक राजकरण रेटिया (30) और महिला नर्स भूरी मणात (23) शामिल हैं। झुलसे तीन लोगों में जिग्नेश का बड़ा भाई गौसंग मोची (40), माता गीता मोची (60) और एम्बुलेंस चालक अंकित ठाकोर (24) शामिल हैं। तीनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके की निजी अस्पताल की एम्बुलेंस नवजात शिशु को लेकर परिजनों के साथ मोडासा से अहमदाबाद रवाना हुई। इस दौरान मोडासा-धनसुरा हाइवे पर राणासैयद चौकड़ी के निकट एक पेट्रोल पंप के सामने से गुजरते समय एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक ने एम्बुलेंस रोक दी। चालक, गौसंग, गीता बाहर निकल गए। हालांकि आग की लपटों के कारण तीनों गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहीं, एम्बुलेंस में पीछे बैठे नवजात शिशु, उसके पिता, चिकित्सक और महिला नर्स आग लगने के बाद बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जलने के कारण मौके पर चारों की मौत हो गई।
सूचना मिलने पर मोडासा से दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने पर चार लोगों के शव मिले। बाद में शवों को मोडासा के अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर मोडासा टाउन पुलिस मौके पर पहुंची। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-194 के तहत मामला दर्ज किया गया। एम्बुलेंस में आग लगने के कारणों की गहन जांच जारी है।
पुलिस उपाधीक्षक आर डी डाभी ने बताया कि महीसागर जिले के लुणावाडा के जिग्नेश मोची की पत्नी ने लुणावाड़ा में शिशु को जन्म दिया था। नवजात शिशु की तबीयत खराब होने के कारण उसे इलाज के लिए मोडासा के एक निजी अस्पताल लाया गया। यहां तबीयत ज्यादा खराब होने पर 1 दिन के नवजात शिशु को अहमदाबाद रेफर किया गया था।
जिला कलक्टर प्रशस्ति पारीक ने मोडासा के पास एम्बुलेंस से आग लगने की घटना स्थल का दौरा किया तथा घटना की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने झुलसे लोगों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक अस्पताल का दौरा किया तथा मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी।
