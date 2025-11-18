एंबुलेंस में लगी आग, एक दिन का नवजात, पिता, डॉक्टर, नर्स समेत 4 जिंदा जले, 3 गंभीर

शामलाजी. अरवल्ली जिले में मोडासा के पास राणासैयद चौकड़ी के निकट सोमवार देर रात एक हृदयविदारक हादसे में एंबुलेंस में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों में एक दिन का नवजात शिशु और उसका पिता जिग्नेश मोची (38) जो महीसागर जिले के लुणावाडा के रहने वाले थे। साथ ही चिकित्सक राजकरण रेटिया (30) और महिला नर्स भूरी मणात (23) शामिल हैं। झुलसे तीन लोगों में जिग्नेश का बड़ा भाई गौसंग मोची (40), माता गीता मोची (60) और एम्बुलेंस चालक अंकित ठाकोर (24) शामिल हैं। तीनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके की निजी अस्पताल की एम्बुलेंस नवजात शिशु को लेकर परिजनों के साथ मोडासा से अहमदाबाद रवाना हुई। इस दौरान मोडासा-धनसुरा हाइवे पर राणासैयद चौकड़ी के निकट एक पेट्रोल पंप के सामने से गुजरते समय एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक ने एम्बुलेंस रोक दी। चालक, गौसंग, गीता बाहर निकल गए। हालांकि आग की लपटों के कारण तीनों गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहीं, एम्बुलेंस में पीछे बैठे नवजात शिशु, उसके पिता, चिकित्सक और महिला नर्स आग लगने के बाद बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जलने के कारण मौके पर चारों की मौत हो गई।