ahmedabad शहर में जलजनित रोगों में उल्टी-दस्त, टाइफाइड, मच्छरजनित में डेंगू का बढ़ता प्रकोप

बारिश के बाद मच्छर जनित रोगों का खतरा बढ़ने के बीच महानगरपालिका (मनपा) के स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर नियंत्रण के लिए शहर में जांच अभियान तेज कर दिया है। सोमवार एवं मंगलवार को शहर के सातों जोन में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों और अन्य इकाइयों की सघन जांच की गई। इस दौरान कुल 1320 इकाइयों की जांच हुई, जिनमें 244 जगह मच्छर प्रजनन मिला। लापरवाही बरते जाने पर 346 इकाइयों को नोटिस जारी किए गए, जबकि कार्रवाई के तहत कुल 9 लाख 76 हजार 800 रुपए प्रशासनिक शुल्क वसूला गया। एक इकाई को सील भी किया गया।