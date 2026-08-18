सोशल मीडिया पर दबदबा दिखाने निकला, तमंचे-कारतूस, पांच तलवारों के साथ पकड़ा

अहमदाबाद शहर के गोता स्थित एक दुकान से ब्रांडेड व महंगी घड़ी की चोरी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घड़ी की कीमत दो लाख से अधिक बताई गई है। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सुगंधनगर गांव निवासी प्रदीप नायक (22) के रूप में हुई है, जो फिलहाल अहमदाबाद में मजदूरी करता था। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह करीब 10 बजे से रात 9 बजे के बीच गोता स्थित दुकान से महंगी घड़ी की चोरी हो गई थी। यह घड़ी सोने की बताई गई है।