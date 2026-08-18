चीन-पाकिस्तान से जुड़े बॉस स्कैम का पर्दाफाश, 10 हजार डिवाइस सुरक्षित

ahmedabad: चीन, पाकिस्तान और भारत से जुड़े साइबर नेटवर्क के जरिए भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहे बॉस स्कैम का अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के दो आरोपियों- इमरान अली पियादा (25) और इंजामुल मोल्ला (30) को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से डिजिटल डेटा की जांच में देश के 26 राज्यों की 251 साइबर अपराध शिकायतों के तार जुड़े मिले हैं। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई से बॉस स्कैम जैसे साइबर अपराधों में इस्तेमाल हो रहे 10 हजार से अधिक डिवाइस सुरक्षित किए गए हैं, जिससे भारतीय नागरिकों को करोड़ों रुपए की संभावित साइबर ठगी से बचाने में मदद मिली है। इस मामले में आरोपियों से सात मोबाइल फोन और एक एयरटेल राउटर जब्त किया गया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इमरान दक्षिण 24 परगना जिले के गणेशपुर गांव वहीं इंजामुल कोलकाता के बेनियापुकुर का रहने वाला है