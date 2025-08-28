अरवल्ली : हिट एंड रन की घटना में आरोपी ट्रक चालक गिरफ्तार

शामलाजी. अरवल्ली जिले की मालपुर तहसील के जीतपुर गांव के पास बुधवार को हिट एंड रन की घटना के बाद फरार हुए ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दाहोद से अंबाजी मेले के लिए पैदल जाते समय हुए हादसे में दाहोद के सुरेश डामोर (42) और दिनेश सिसोदिया (45) की मौत हो गई थी। एक पदयात्री घायल हुआ था। मालपुर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया।

अरवल्ली जिले के पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह जाडेजा के मार्गदर्शन में मालपुर थाने के पुलिस निरीक्षक किरण दर्जी और टीम ने साबरकांठा जिले की हिम्मतनगर तहसील के सवगढ इलाके निवासी ट्रक चालक मोहम्मद आकिब राजे को गिरफ्तार किया।

दुर्घटना स्थल से ट्रक के टूटे हुए हिस्से के साथ, मालपुर जाने वाले मार्ग पर एक होटल, पेट्रोल पंप, दुकानों और टोल प्लाजा से सीसीटीवी फुटेज और फास्टैग डेटा की विस्तृत जांच के आधार पर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त किया गया। गौरतलब है कि हादसे में एक पदयात्री घायल हो गया।