अहमदाबाद

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Aug 28, 2025

गार्ड ऑफ ऑनर दिया, सम्मानपूर्वक सलामी देकर किया अंतिम संस्कार

भिलोडा. अरवल्ली जिले की भिलोडा तहसील के रुद्राल गांव के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) जवान का गांधीनगर शहर में ड्यूटी के दौरान आकस्मिक निधन हो गया।
गांधीनगर शहर में कार्यरत जवान दिनेश कालीदास फणेजा (34) के अज्ञात कारण से आकस्मिक निधन हुआ। इसके बाद मृतक के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव रुद्राल लाया गया। इस दौरान जवान के परिजनों का रुदन फूट पड़ा।
भिलोडा तहसील के धम्बोलिया गांव की धम्बोलिया सामूहिक ग्राम पंचायत के उप सरपंच इंद्रजीतसिंह राठौड़, रुद्राल, धम्बोलिया, पल्ला, गठिय गांवों के ग्रामीणों के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।
रुद्राल गांव में मृतक जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सम्मानपूर्वक सलामी के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जवान के निधन से भिलोडा, शामलाजी, रुद्राल, धम्बोलिया इलाके के लोगों में गहरे शोक का माहौल देखा गया।

28 Aug 2025 10:23 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अरवल्ली : रुद्राल गांव के सीआरपीएफ जवान का ड्यूटी के दौरान निधन

