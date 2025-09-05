Patrika LogoSwitch to English

अरवल्ली: धनसुरा में दो घंटे में साढ़े चार इंच बरसा पानी

निचले इलाकों में भरा पानी

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Sep 05, 2025

Rain water in a village of vadodara district

अरवल्ली जिले की धनसुरा तहसील में महज दो घंटे में ही साढ़े चार इंच पानी बरस गया जिससे स्थानीय नदी-नालों में कुछ ही देर में उफान आ गया। इतना ही नहीं खेत पानी से लबालब हो गए तथा निचले इलाकों में भी पानी भर गया। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर गांधीनगर के अनुसार आठ अन्य तहसीलों में दो इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। इनमें वलसाड जिले की धरमपुर, महिसागर की कडाणा, लूनावाड़ा, तापी की सोनगढ़, उच्छल, जूनागढ़ की विसावदर, गिरसोमनाथ जिले की सूत्रापाड़ा तथा सूरत जिले की पलसाणा तहसील हैं। कई तहसीलों में एक इंच से अधिक बारिश हुई। जबकि शेष में एक इंच से कम बारिश दर्ज की गई।

29 तहसीलों में एक इंच से ज्यादा बारिश

राज्य की 29 तहसीलों में एक इंच या उससे अधिक बारिश हुई है। तापी जिले की व्यारा, डोलवण, वडोद, नर्मदा की तिलकवाड़ा, नांदोद, गरणेश्वर, सूरत जिले की बारडोली, ओलपाड कामरेज, उमरपाड़ा, महुवा, नवसारी जिले की की गणदेवी, नवसारी तहसील, चीखली, जलालपोर, खेरगाम, वंसदा, भरुच की वाग्रा, गिरसोमनाथ की वेरावल, डांग जिले की आहवा, वघई, सुबीर, वडोदरा की सिनोर, अमरेली की बगासरा, कुकावाव, दाहोद तहसील, सूरत शहर, वलसाड जिले की कपराडा तथा जूनागढ़ जिले की भैंसाण तहसील में एक इंच से अधिक बारिश हुई।

पत्रिका कनेक्ट