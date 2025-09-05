अरवल्ली: धनसुरा में दो घंटे में साढ़े चार इंच बरसा पानी

अरवल्ली जिले की धनसुरा तहसील में महज दो घंटे में ही साढ़े चार इंच पानी बरस गया जिससे स्थानीय नदी-नालों में कुछ ही देर में उफान आ गया। इतना ही नहीं खेत पानी से लबालब हो गए तथा निचले इलाकों में भी पानी भर गया। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर गांधीनगर के अनुसार आठ अन्य तहसीलों में दो इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। इनमें वलसाड जिले की धरमपुर, महिसागर की कडाणा, लूनावाड़ा, तापी की सोनगढ़, उच्छल, जूनागढ़ की विसावदर, गिरसोमनाथ जिले की सूत्रापाड़ा तथा सूरत जिले की पलसाणा तहसील हैं। कई तहसीलों में एक इंच से अधिक बारिश हुई। जबकि शेष में एक इंच से कम बारिश दर्ज की गई।
राज्य की 29 तहसीलों में एक इंच या उससे अधिक बारिश हुई है। तापी जिले की व्यारा, डोलवण, वडोद, नर्मदा की तिलकवाड़ा, नांदोद, गरणेश्वर, सूरत जिले की बारडोली, ओलपाड कामरेज, उमरपाड़ा, महुवा, नवसारी जिले की की गणदेवी, नवसारी तहसील, चीखली, जलालपोर, खेरगाम, वंसदा, भरुच की वाग्रा, गिरसोमनाथ की वेरावल, डांग जिले की आहवा, वघई, सुबीर, वडोदरा की सिनोर, अमरेली की बगासरा, कुकावाव, दाहोद तहसील, सूरत शहर, वलसाड जिले की कपराडा तथा जूनागढ़ जिले की भैंसाण तहसील में एक इंच से अधिक बारिश हुई।