पोरबंदर में मौसम साफ होते ही समुद्र में निकले मछुआरे

950 बोट मालिकों को टोकन जारी जामनगर. पोरबंदर में गुरुवार दोपहर 1 बजे से शुक्रवार शाम 5 बजे तक लगभग 950 बोट मालिकों को टोकन जारी किए गए। इसके बाद शनिवार सुबह मछुआरे समुद्र में निकल पड़े।इस साल मछली पकड़ने का मौसम 15 अगस्त की सुबह 12 बजे शुरू हुआ और 19 अगस्त की दोपहर

Rajesh Bhatnagar

Aug 30, 2025

950 बोट मालिकों को टोकन जारी

जामनगर. पोरबंदर में गुरुवार दोपहर 1 बजे से शुक्रवार शाम 5 बजे तक लगभग 950 बोट मालिकों को टोकन जारी किए गए। इसके बाद शनिवार सुबह मछुआरे समुद्र में निकल पड़े।
इस साल मछली पकड़ने का मौसम 15 अगस्त की सुबह 12 बजे शुरू हुआ और 19 अगस्त की दोपहर तक पोरबंदर ज़िले के मछुआरों को 980 टोकन जारी किए गए। इसके बाद 23 अगस्त और फिर 26 अगस्त तक खराब मौसम की भविष्यवाणी की गई।
इस कारण मछुआरे निकटतम बंदरगाह पहुंच गए। 26 और 27 अगस्त को भी मछुआरे निकटतम बंदरगाह पर 9 दिनों तक फंसे रहे। गुरुवार को सरकार ने 28 अगस्त को समुद्र में जाने की जानकारी दी।
गुरुवार दोपहर 1 बजे से टोकन जारी किए गए और शुक्रवार शाम 5 बजे तक लगभग 950 नाव मालिकों को टोकन मिल गए। शनिवार से बोट मालिक और मछुआरे धीरे-धीरे समुद्र में निकल रहे हैं।

Published on:

30 Aug 2025 10:31 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / पोरबंदर में मौसम साफ होते ही समुद्र में निकले मछुआरे

