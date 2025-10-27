ऊंझा
मेहसाणा. जिले में एशिया की सबसे बड़ी ऊंझा की जीरा मंडी में दिवाली अवकाश के बाद कारोबार आरंभ हुआ। इस अवसर पर व्यापारियों ने जीरे पर स्वास्तिक बनाकर पूजा की।जीरा बाजार के नाम से मशहूर ऊंझा एपीएमसी में व्यापारियों ने जीरे के ढेर पर स्वास्तिक बनाकर सौंफ, इसबगोल, तिल आदि जिंसों का व्यापार शुरू किया।
व्यापार की सीजन में ऊंझा एपीएमसी में जीरे के दाम बढ़ गए हैं। ऊंझा एपीएमसी के चेयरमैन दिनेश पटेल ने बताया कि दिवाली की छुट्टियों से पहले 20 किलो जीरे के दाम 3300 से 3500 रुपए थे।
दिवाली के अवकाश के बाद जीरे के दाम में 100 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही 20 किलो जीरे के दाम में 3400 से 3600 रुपए हो गए। इस तरह, गुजराती नए साल में ऊंझा एपीएमसी में कारोबार शुरू होने के साथ ही जीरा मार्केट में तेजी रही।
राजकोट. शहर के बेडी मार्केट यार्ड में सोमवार को जिंसों से भरे एक हजार से ज्यादा वाहन पहुंचे। इस अवसर पर मूंगफली, सोयाबीन, कपास, उड़द, जीरा और मूंग आदि जिंसों की पूजा की गई।
यार्ड में 35 हजार मन मूंगफली की आवक हुई, 20 किलो के भाव 850 से 1140 रुपए रहे। 18 हजार मन सोयाबीन की आवक हुई, 20 किलो के भाव 750 से 849 रुपए रहे। 12 हजार मन कपास की आवक हुई, 20 किलो के दाम 1350 से 1565 रुपए रहे।
12 हजार मन उड़द की आवक हुई, 20 किलो के भाव 1130 से 1435 रुपए रहे। 3 हजार मन जीरे की आवक हुई, 20 किलो के भाव 3150 से 3613 रुपए रहे। 9 हजार मन मूंग की आवक हुई, 20 किलो के भाव 911 से 1560 रुपए रहे।
यार्ड के चेयरमैन जयेश बोघरा, निदेशकों व स्टाफ ने जिसों से भरे वाहनों को एक-एक कर मार्केट यार्ड में प्रवेश दिलाया और वाहनों से जिंसों को उतारने के आवश्यक इंतजाम किए।
मोरबी. दिवाली के मिनी अवकाश के बाद मोरबी जिले के मोरबी, वांकानेर और हलवद सहित तीनों मार्केट यार्ड में सोमवार से हलचल बढ़ गई। नए वर्ष के मुहूर्त के साथ किसान कपास, मूंगफली, गेहूं, बाजरा, चना, अरंडी, सोयाबीन और हरी सब्जियों लेकर पहुंचे। मोरबी मार्केट यार्ड में 3720 क्विंटल कपास की आवक हुई, जिसकी कीमत 1300 से 1528 प्रति क्विंटल रही। गेहूं की 158 क्विंटल आवक हुई, कीमत 512 से 542 प्रति क्विंटल रही। मूंगफली की 287 क्विंटल आवक हुई, कीमत 800 से 1150 रुपए प्रति क्विंटल रही।
