एशिया की सबसे बड़ी ऊंझा की जीरा मंडी में दिवाली अवकाश के बाद कारोबार आरंभ

राजकोट. शहर के बेडी मार्केट यार्ड में सोमवार को जिंसों से भरे एक हजार से ज्यादा वाहन पहुंचे। इस अवसर पर मूंगफली, सोयाबीन, कपास, उड़द, जीरा और मूंग आदि जिंसों की पूजा की गई।

यार्ड में 35 हजार मन मूंगफली की आवक हुई, 20 किलो के भाव 850 से 1140 रुपए रहे। 18 हजार मन सोयाबीन की आवक हुई, 20 किलो के भाव 750 से 849 रुपए रहे। 12 हजार मन कपास की आवक हुई, 20 किलो के दाम 1350 से 1565 रुपए रहे।

12 हजार मन उड़द की आवक हुई, 20 किलो के भाव 1130 से 1435 रुपए रहे। 3 हजार मन जीरे की आवक हुई, 20 किलो के भाव 3150 से 3613 रुपए रहे। 9 हजार मन मूंग की आवक हुई, 20 किलो के भाव 911 से 1560 रुपए रहे।

यार्ड के चेयरमैन जयेश बोघरा, निदेशकों व स्टाफ ने जिसों से भरे वाहनों को एक-एक कर मार्केट यार्ड में प्रवेश दिलाया और वाहनों से जिंसों को उतारने के आवश्यक इंतजाम किए।