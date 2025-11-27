रंग लाई ऑटो पर स्टीकर की पहल: सोला पुलिस ने चोरी की गुत्थी सुलझाई

सोला थाने के पीआई के एन भुकन के अनुसार सोला हाईकोर्ट थाना क्षेत्र में एक दुकान में कपड़े की चोरी हुई थी। इस मामले में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो एक ऑटो रिक्शा पर शंका हुई। उस पर स्टीकर लगा था, जिससे उसके आधार पर ऑटो को ट्रैस किया। जांच में सामने आया कि ऑटो पर एयरपोर्ट थाने की ओर से पंजीकरण स्टीकर लगाया गया है। उसके आधार पर की गई जांच में ऑटो मालिक की पहचान हुई। उसने बताया कि उसने ऑटो को किराए पर चलाने को दिया है। जिससे किराए पर ऑटो को चलाने वाले पर नजर रखी गई ऑटो चांदलोडिया रेलवे गरनाला के पास से गुजरी तो पुलिस ने उसे रोक लिया। उसमें तीन महिलाएं और एक पुरुष सवार थे। ऑटो में पंजाबी ड्रेस का मटीरियल भी था। पूछताछ में इन्होंने कबूला कि यह ड्रेस इन लोगों ने एक दुकान से चोरी किए हैं।