Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

रंग लाई ऑटो पर स्टीकर की पहल: सोला पुलिस ने चोरी की गुत्थी सुलझाई

-चोरी के मुद्दामाल के साथ तीन महिला सहित चार को पकड़ा, ऑटो भी किया जब्त

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 27, 2025

Sola police station

Ahmedabad. शहर में घूमने वाले ऑटो रिक्शा पर शहर पुलिस की ओर से स्टीकर लगाने की पहल रंग लाई है। स्टीकर नंबर से सोला हाईकोर्ट पुलिस ने चोरी के एक मामले की गुत्थी को सुलझाने में सफलता पाई है। चोरी में लिप्त तीन महिला और एक पुरुष को पकड़ा है। उपयोग में लिए ऑटो, चोरी के मुद्दामाल को जब्त किया है।

पकड़े गए आरोपियों में कुबेरनगर बंगला एरिया बी वार्ड निवासी विनेश मीणकेर (40), उसकी पत्नी बबिता (42), नरोडा वन मॉल के सामने झुग्गी में रहने वाली सुगना गारंगे (35) और कुबेरनगर पानी की टंकी के पास रहने वाली सायना भोगेकर (21) शामिल हैं। इनके पास से ऑटो रिक्शा और पांच जोड़ी पंजाबी ड्रेस जब्त किए हैं। ड्रेस की कीमत 15 हजार है।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ऑटो, स्टीकर से पहचान

सोला थाने के पीआई के एन भुकन के अनुसार सोला हाईकोर्ट थाना क्षेत्र में एक दुकान में कपड़े की चोरी हुई थी। इस मामले में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो एक ऑटो रिक्शा पर शंका हुई। उस पर स्टीकर लगा था, जिससे उसके आधार पर ऑटो को ट्रैस किया। जांच में सामने आया कि ऑटो पर एयरपोर्ट थाने की ओर से पंजीकरण स्टीकर लगाया गया है। उसके आधार पर की गई जांच में ऑटो मालिक की पहचान हुई। उसने बताया कि उसने ऑटो को किराए पर चलाने को दिया है। जिससे किराए पर ऑटो को चलाने वाले पर नजर रखी गई ऑटो चांदलोडिया रेलवे गरनाला के पास से गुजरी तो पुलिस ने उसे रोक लिया। उसमें तीन महिलाएं और एक पुरुष सवार थे। ऑटो में पंजाबी ड्रेस का मटीरियल भी था। पूछताछ में इन्होंने कबूला कि यह ड्रेस इन लोगों ने एक दुकान से चोरी किए हैं।

40 फीसदी ऑटो पर लग चुके हैं स्टीकर: जेसीपी

अहमदाबाद शहर ट्रैफिक पुलिस के जेसीपी एन एन चौधरी ने बताया कि ऑटो में बिठाकर यात्रियों के सामान, आभूषणों की चोरी करने के बढ़ते मामलों के देखते हुए शहर में घूमने वाले घर ऑटो पर स्टीकर लगाए जा रहे हैं। सभी स्थानीय थानों को उनके क्षेत्र में घूमने वाले ऑटो का पंजीकरण करके उसे थाना आधारित नंबर देकर उसका स्टीकर देने और उसे ऑटो के आगे और पीछे लगाने को कहा है। एक महीने में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 40 फीसदी ऑटो में स्टीकर लगाने का कार्य पूरा हो गया है। शहर में एक अनुमान के तहत साढ़े तीन लाख के करीब ऑटो हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

27 Nov 2025 10:09 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / रंग लाई ऑटो पर स्टीकर की पहल: सोला पुलिस ने चोरी की गुत्थी सुलझाई

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रनवे के समानांतर नए टैक्सी-वे शुरू

अहमदाबाद

पुरानी द्वारका के अवशेषों की तलाश को सर्वे आरंभ

अहमदाबाद

हिम्मतनगर के पास कार पलटने से तीन लोगों की मौत, एक घायल

अहमदाबाद

Ahmedabad: बावला-बगोदरा हाईवे पर एक्सीडेंट, महिला सहित चार की मौत

Accident Bavla
अहमदाबाद

अहमदाबाद में 2030 के अक्टूबर माह में होंंगे कॉमनवेल्थ गेम्स

common wealth games
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.