रंग लाई ऑटो पर स्टीकर की पहल: सोला पुलिस ने चोरी की गुत्थी सुलझाई

Ahmedabad. शहर में घूमने वाले ऑटो रिक्शा पर शहर पुलिस की ओर से स्टीकर लगाने की पहल रंग लाई है। स्टीकर नंबर से सोला हाईकोर्ट पुलिस ने चोरी के एक मामले की गुत्थी को सुलझाने में सफलता पाई है। चोरी में लिप्त तीन महिला और एक पुरुष को पकड़ा है। उपयोग में लिए ऑटो, चोरी के मुद्दामाल को जब्त किया है।
पकड़े गए आरोपियों में कुबेरनगर बंगला एरिया बी वार्ड निवासी विनेश मीणकेर (40), उसकी पत्नी बबिता (42), नरोडा वन मॉल के सामने झुग्गी में रहने वाली सुगना गारंगे (35) और कुबेरनगर पानी की टंकी के पास रहने वाली सायना भोगेकर (21) शामिल हैं। इनके पास से ऑटो रिक्शा और पांच जोड़ी पंजाबी ड्रेस जब्त किए हैं। ड्रेस की कीमत 15 हजार है।
सोला थाने के पीआई के एन भुकन के अनुसार सोला हाईकोर्ट थाना क्षेत्र में एक दुकान में कपड़े की चोरी हुई थी। इस मामले में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो एक ऑटो रिक्शा पर शंका हुई। उस पर स्टीकर लगा था, जिससे उसके आधार पर ऑटो को ट्रैस किया। जांच में सामने आया कि ऑटो पर एयरपोर्ट थाने की ओर से पंजीकरण स्टीकर लगाया गया है। उसके आधार पर की गई जांच में ऑटो मालिक की पहचान हुई। उसने बताया कि उसने ऑटो को किराए पर चलाने को दिया है। जिससे किराए पर ऑटो को चलाने वाले पर नजर रखी गई ऑटो चांदलोडिया रेलवे गरनाला के पास से गुजरी तो पुलिस ने उसे रोक लिया। उसमें तीन महिलाएं और एक पुरुष सवार थे। ऑटो में पंजाबी ड्रेस का मटीरियल भी था। पूछताछ में इन्होंने कबूला कि यह ड्रेस इन लोगों ने एक दुकान से चोरी किए हैं।
अहमदाबाद शहर ट्रैफिक पुलिस के जेसीपी एन एन चौधरी ने बताया कि ऑटो में बिठाकर यात्रियों के सामान, आभूषणों की चोरी करने के बढ़ते मामलों के देखते हुए शहर में घूमने वाले घर ऑटो पर स्टीकर लगाए जा रहे हैं। सभी स्थानीय थानों को उनके क्षेत्र में घूमने वाले ऑटो का पंजीकरण करके उसे थाना आधारित नंबर देकर उसका स्टीकर देने और उसे ऑटो के आगे और पीछे लगाने को कहा है। एक महीने में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 40 फीसदी ऑटो में स्टीकर लगाने का कार्य पूरा हो गया है। शहर में एक अनुमान के तहत साढ़े तीन लाख के करीब ऑटो हैं।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग