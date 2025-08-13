Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

जागरूकता: देश में एक वर्ष में ब्रेनडेड दाताओं से मिले 3403 अंगों का प्रत्यारोपण

देश में 18911 अंगों का प्रत्यारोपण, 15505 अंग जीवित दाताओं से मिले, विश्व अंगदान दिवस पर विशेष

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Aug 13, 2025

File photo

भारत में मांग के अनुरूप अंगदान और प्रत्यारोपण काफी कम हो रहे हैं फिर भी वर्ष 2024 में 18,911 अंगों का प्रत्यारोपण किया गया है। यह संख्या एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक है। विश्व में अमरीका और चीन के बाद यह संख्या सबसे अधिक है। कुल प्रत्यारोपण में से 3403 अंग ब्रेनडेड अंगदाताओं से स्वीकार किए गए जबकि 15500 से अधिक जीवित अंगदाताओं से मिले हैं। गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में पिछले चार वर्ष में 203 ब्रेनडे़ड अंगदालाओं से 670 से अधिक अंग दान में मिले हैं। ब्रेनडेड अंगदान के मामले में गुजरात देश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।

देश में अंगों की कमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर वर्ष पौने दो लाख से अधिक लोगों को किडनी की जरूरत होती है, लेकिन इसकी तुलना में आठ से दस हजार ही ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। 10 या 15 फीसदी लोगों का ही लिवर ट्रांसप्लांट हो पाता है। इससे निपटने को अंगदान बढ़ाने, जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।

सर्वाधिक किडनी के 13476 ट्रांसप्लांट

अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजिज एंड रिसर्च सेंटर (आईकेडीआरसी) के नेफ्रोलॉजिस्ट सह इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन (आईएसओटी) के कोषाध्यक्ष डॉ. विवेक कुटे ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से बताया कि पिछले वर्ष देश के विविध अस्पतालों में 13476 किडनी का ट्रांसप्लांट किए गए। इनमें जीवित दाताओं से 11558 किडनी मिली, जबकि 1918 किडनी केडेवर (ब्रेनडेड) दाताओं से मिली। इस अवधि में 4901 लिवर ट्रांसप्लांट किए गए। इनमें 3946 जीवित दाताओं और 952 केडेवर दाताओं से मिलीं। केडेवर से मिले हृदय के 253, फेफड़ों के 258,पेंक्रियाज के 44 व छोटी आंत के नौ ट्रांसप्लांट किए गए। उनका कहना है कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यु ट्रांसप्लांट आर्गनाइजेशन (नोट्टो) की ओर से अंगदान के बढ़ावा देने पर विविध उपाय किए जा रहे हैं।गुजरात में 2575 मरीज अंगों के लिए कतार मेंगुजरात में ब्रेनडेड मरीज के अंगदान में भले ही वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी जरूरतमंदों की कतार काफी लंबी है। किडनी, लिवर, हृदय समेत विविध प्रमुख अंगों के लिए अभी से राज्य भर में 2575 मरीज अंगों के दान में मिलने की प्रतिक्षा कर रहे हैं। सरकारी आंकडों के अनुसार किडनी प्रत्यारोपण के लिए 2210, लिवर के लिए 310, हृदय के लिए 20, फेफड़े के लिए 25 और पेंक्रियाज के लिए 10 मरीज प्रतिक्षारत हैं।

केडेवर अंगदान के मामले में प्रमुख राज्यों की स्थिति

डॉ. विवेक कुटे ने बताया कि राज्य में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की और जरूरत है ताकि जीवित दाताओं को अंगदान करने की जरूरत नहीं हो। ब्रेनडेड अंगदान के टॉप पांच राज्यों में गुजरात शामिल हो गया है। पिछले वर्ष देश में सबसे अधिक 268 ब्रेनडेड अंगदाता तमिलनाडु में दर्ज हुए थे।किस राज्य में कितने ब्रेनडेड दाता

राज्य- ब्रेनडेड अंग दातातमिलनाडू- 268

तेलांगाना-188, महाराष्ट्र-172

कर्नाटक- 162, गुजरात-119

अंध्रप्रदेश-66, दिल्ली एनसीआर-40

चंडीगढ़-20, राजस्थान-15

ओडीशा-14, पश्चिम बंगाल-11

मध्यप्रदेश-11, पंजाब-07

पुडुचेरी-6, हरियाणा-05

छत्तीसगढ़ -04, मणिपुर-03

असम-01, गोवा-01

उत्तराखंड-01

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

13 Aug 2025 10:40 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / जागरूकता: देश में एक वर्ष में ब्रेनडेड दाताओं से मिले 3403 अंगों का प्रत्यारोपण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.