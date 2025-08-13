जागरूकता: देश में एक वर्ष में ब्रेनडेड दाताओं से मिले 3403 अंगों का प्रत्यारोपण

अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजिज एंड रिसर्च सेंटर (आईकेडीआरसी) के नेफ्रोलॉजिस्ट सह इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन (आईएसओटी) के कोषाध्यक्ष डॉ. विवेक कुटे ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से बताया कि पिछले वर्ष देश के विविध अस्पतालों में 13476 किडनी का ट्रांसप्लांट किए गए। इनमें जीवित दाताओं से 11558 किडनी मिली, जबकि 1918 किडनी केडेवर (ब्रेनडेड) दाताओं से मिली। इस अवधि में 4901 लिवर ट्रांसप्लांट किए गए। इनमें 3946 जीवित दाताओं और 952 केडेवर दाताओं से मिलीं। केडेवर से मिले हृदय के 253, फेफड़ों के 258,पेंक्रियाज के 44 व छोटी आंत के नौ ट्रांसप्लांट किए गए। उनका कहना है कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यु ट्रांसप्लांट आर्गनाइजेशन (नोट्टो) की ओर से अंगदान के बढ़ावा देने पर विविध उपाय किए जा रहे हैं।गुजरात में 2575 मरीज अंगों के लिए कतार मेंगुजरात में ब्रेनडेड मरीज के अंगदान में भले ही वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी जरूरतमंदों की कतार काफी लंबी है। किडनी, लिवर, हृदय समेत विविध प्रमुख अंगों के लिए अभी से राज्य भर में 2575 मरीज अंगों के दान में मिलने की प्रतिक्षा कर रहे हैं। सरकारी आंकडों के अनुसार किडनी प्रत्यारोपण के लिए 2210, लिवर के लिए 310, हृदय के लिए 20, फेफड़े के लिए 25 और पेंक्रियाज के लिए 10 मरीज प्रतिक्षारत हैं।