बनासकांठा : अंबाजी में भादरवी पूर्णिमा के महा मेले का शुभारंभ

अहमदाबाद

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Sep 01, 2025

अंबाजी में भादरवी पू​​र्णिमा के महा मेले का जिला कलक्टर मिहिर पटेल सहित अधिकारियों ने मां अंबा के रथ की पूजा की और रथ खींचकर शुभारंभ किया।

जिला कलक्टर मिहिर पटेल सहित अधिकारियों ने मां अंबा के रथ की पूजा की, रथ खींचा

पालनपुर. बनासकांठा जिले की दांता तहसील के अंबाजी में भादरवी पूर्णिमा के महा मेले का सोमवार को शुभारंभ हुआ। जिला कलक्टर मिहिर पटेल सहित अधिकारियों ने मां अंबा के रथ की पूजा की और रथ खींचकर महा मेले का शुभारंभ किया।
दांता रोड पर अंबाजी स्थित एक मार्बल कंपनी के पास महा मेले का शुभारंभ किया गया। मेला आरंभ होते ही अरावली की पहाड़ियां बोल मारी अंबे-जय जय अंबे के जयघोष से गूंज उठीं। मेले में श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कलक्टर मिहिर पटेल ने प्रार्थना की कि मां अंबा, माई भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और मेला सुखपूर्वक एवं बिना किसी बाधा के संपन्न हो। मेले के पहले दिन से ही विभिन्न सेवा शिविर आरंभ हुए। कलक्टर ने गब्बर पर मां अम्बे की पूजा-अर्चना की और दर्शन कर श्रद्धालुओं को दर्शन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए गब्बर प्रबंधन समिति की ओर से नियुक्त अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड, आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने 7 सितंबर तक आयोजित महा मेले के दौरान मां अंबा के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा के लिए विविध प्रबंध किए हैं। श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है।

बाल सहायता केंद्र का उद्घाटन

महा मेले के पहले दिन, जिला कलक्टर मिहिर पटेल और गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड के सचिव रमेश मेरजा की उपस्थिति में अंबाजी में बाल सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। यहां एक आहार कक्ष/पालनाघर, खिलौनाघर की भी व्यवस्था की गई है। इस केंद्र पर बच्चों को आंगनबाड़ी की बहनों और बाल संरक्षण दल की ओर से देखभाल और संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

हेल्पलाइन नंबर जारी

पदयात्रियों की सुविधा के लिए मुख्य नियंत्रण बिंदु अंबाजी पर एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। यात्री 02749262040, 02749262041, 02749262042, 02749262043, 02749262044, 02749202045, 02749262046, 02749262047, 02749262048, 02749262049, 02749262050 पर संपर्क कर सकते हैं।

भक्तों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 11 एंबुलेंस तैयार

मेले में दर्शन के लिए आने वाले लाखों भक्तों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार और इएमआरआइ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज 108 की ओर से अंबाजी और आसपास के इलाकों में दूर-दूर से आने वाले भक्तों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 एंबुलेंस की व्यवस्था की है। अंबाजी शक्तिद्वार, अंबाजी गब्बर, अंबाजी डीके सर्कल, त्रिशुलिया घाट, हडाद, दांता, अडेरण चौकड़ी, आंबाघांटा, जलोत्रा, वीरमपुर, पालनपुर में दिन-रात ये एंबुलेंस और 45 प्रशिक्षित कर्मचारी नि:शुल्क उपलब्ध रहेंगे।

यात्रियों की सेवा में जुटे पुलिसकर्मी

महा मेले में सात दिन में 30 लाख से अधिक भक्त मां अंबा के दर्शन के लिए आएंगे। सुरक्षा के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था के तहत 5 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। मेले में दूर-दूर से आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों को व्हीलचेयर के माध्यम से मां अंबे के दर्शन कराने में पुलिसकर्मी जुटे हैं। मंदिर के दर्शन प्रवेश द्वार से मंदिर तक व्हीलचेयर और इलेक्ट्रिक वाहनों - ई-रिक्शा की विशेष सुविधा का लाभ श्रद्धालु ले रहे हैं।

महेसाणा के खेरालु में सेवा शिविर

महेसाणा. अंबाजी में महा मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने संघ के साथ पैदल ही अंबाजी की ओर जा रहे हैं। महेसाणा के खेरालु से भाजपा विधायक सरदारभाई चौधरी ने खेरालु के पास सेवा शिविर आरंभ किया है। इसमें आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है। पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिविर में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। शिविर का आयोजन चामुंडा मित्र मंडल की ओर से किया गया है। शिविर में विधायक भी श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं।

Published on:

01 Sept 2025 11:06 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / बनासकांठा : अंबाजी में भादरवी पूर्णिमा के महा मेले का शुभारंभ

