बनासकांठा : अंबाजी में भादरवी पूर्णिमा के महा मेले का शुभारंभ

पालनपुर. बनासकांठा जिले की दांता तहसील के अंबाजी में भादरवी पूर्णिमा के महा मेले का सोमवार को शुभारंभ हुआ। जिला कलक्टर मिहिर पटेल सहित अधिकारियों ने मां अंबा के रथ की पूजा की और रथ खींचकर महा मेले का शुभारंभ किया।

दांता रोड पर अंबाजी स्थित एक मार्बल कंपनी के पास महा मेले का शुभारंभ किया गया। मेला आरंभ होते ही अरावली की पहाड़ियां बोल मारी अंबे-जय जय अंबे के जयघोष से गूंज उठीं। मेले में श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कलक्टर मिहिर पटेल ने प्रार्थना की कि मां अंबा, माई भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और मेला सुखपूर्वक एवं बिना किसी बाधा के संपन्न हो। मेले के पहले दिन से ही विभिन्न सेवा शिविर आरंभ हुए। कलक्टर ने गब्बर पर मां अम्बे की पूजा-अर्चना की और दर्शन कर श्रद्धालुओं को दर्शन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए गब्बर प्रबंधन समिति की ओर से नियुक्त अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड, आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने 7 सितंबर तक आयोजित महा मेले के दौरान मां अंबा के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा के लिए विविध प्रबंध किए हैं। श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है।