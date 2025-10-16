तेरापंथ युवक परिषद अहमदाबाद उत्तर के प्रथम अध्यक्ष बने भंसाली

अहमदाबाद. तेरापंथ युवक परिषद (तेयुप) अहमदाबाद उत्तर का प्रथम अध्यक्ष दिलीप भंसाली को घोषित किया गया।
आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के निर्देशन में नवगठित कार्यकारिणी का शपथग्रहण समारोह गांधीनगर में कोबा स्थित प्रेक्षा विश्व भारती में आयोजित हुआ।
कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पुलकित पोरवाल, अभिषेक वडेरा, मंत्री विमल बाफना, सह मंत्री विशाल पिंचा, अरिहंत बाफना, कोषाध्यक्ष विकास छाजेड़, संगठन मंत्री अरुण डोसी को घोषित किया गया।
अखिल भारतीय युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन मांडोत ने भंसाली एवं टीम को शपथ दिलाई। परिषद के पर्यवेक्षक मुनि योगेश कुमार ने श्रद्धा-समर्पण के साथ कार्य करने का मार्गदर्शन दिया।
परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सौरभ पटावरी ने सेवा-संस्कार-संगठन के विशेष कार्य करने एवं आचार्य महाश्रमण के चातुर्मास प्रवास में सेवा-संस्कार पर विशेष ध्यान देने पर विचार रखे।
