राज्यसभा की चार सीटों के लिए भाजपा के चार प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पत्र, कांग्रेस ने नहीं उतारा उम्मीदवार

नामांकन-पत्र भरने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि एक मी 1960 को गुजरात की स्थापना हुई उसके बाद से गुजरात के राजनीतिक इतिहास में नया रेकॉर्ड बनने जा रहा है। इतिहास में पहली बार राज्यसभा की सभी 11 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीतकर सदन पहुंचने का कीर्तिमान रचने जा रहे हैं। पार्टी के चार सदस्यों ने नामांकन-पत्र भरा है। कांग्रेस के पास केवल 12 विधायक ही होने के चलते राज्यसभा में अब कांग्रेस का कोई सांसद नहीं पहुंचेगा। राज्यसभा गुजरात कांग्रेस मुक्त बनेगी।गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने कहा कि बीते तीन दशक से कांग्रेस को गुजरात की जनता का समर्थन नहीं मिला है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस का पुराने समय का शासन कितना विफल रहा होगा।