सीमावर्ती गांव, ग्रामीणों ने देश की सुरक्षा में निभाई अहम भूमिका : संघवी

उपमुख्यमंत्री ने पुनराजपर को देश का प्रथम गांव और गुजरात का प्रवेशद्वार बताते हुए कहा कि इस गांव की जनसंख्या भले कम हो, लेकिन दुश्मन से लड़ने की ताकत अपार है। भारत-पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर के गांवों में विकास का अंतर साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से भारत के सरहदी गांवों में सरकार ने पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन की गतिविधियों को पहचानने की क्षमता यहां के लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में मौजूद है। उन्होंने अपील की कि वे सरकार के आंख-कान बनें और असामाजिक, देशविरोधी गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस, सरकार को दें।