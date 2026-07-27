Ahmedabad: साबरमती रिवरफ्रंट पर दर्दनाक हादसा, स्ट्रीट लाइट से टकराया स्कूटर, भाई-बहन की मौत

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, काव्य स्कूटर चला रहा था और जैना पीछे बैठी थी। दोनों नवरंगपुरा से रिवरफ्रंट होते हुए एनआइडी की ओर जा रहे थे। इस हादसे में काव्य गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैना को तत्काल एसवीपी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। वाहन हादसे की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्कूटर चला रहा काव्य नाबालिग था। एम डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। एक ही हादसे में बेटे और बेटी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बारिश के माहौल के बीच सोमवार को हुए इस दर्दनाक हादसे के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इसमें दुपहिया वाहन चालक अचानक से सड़क पर फिसलते हुए और फिर स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकराते हुए दिखाई दे रहा है। सड़क से गुजर रहे वाहन चालक वाहन रोकते हैं और पुलिस व एंबुलेंस को इसकी सूचना देते हैं। जिस पर मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने जांच शुरू की है।