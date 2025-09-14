ओढव में बिल्डर की हत्या, विराटनगर ब्रिज के नीचे कार से मिला शव

जांच में जुटी टीमों को विराटनगर ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे से शंकास्पद आरोपियों का सुराग लगा। कड़ी जोड़ते हुए 100 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिससे पता चला कि आरोपी राजस्थान की तरफ भागे हैं। ऐसे में जोन-5 डीसीपी ने बनासकांठा जिला एसपी से संपर्क कर आरोपियों की जानकारी दी। बनासकांठा जिले की एलसीबी, हमीरगढ़ पुलिस ने ओढव पुलिस से संपर्क में रहते हुए आरोपियों का पीछा करते हुए तीन आरोपियों को राजस्थान के सिरोही से हिरासत में ले लिया। इनमें बापूनगर हीरावाडी निवासी हिमांशु उर्फ राहुल राठौड़ और राजस्थान के सिरोही जिले के जावल निवासी पप्पू मेघवाल तथा एक नाबालिग शामिल है। हिमांशु सिक्योरिटी गार्ड है। ये मनसुख की साइट पर काम करता है।