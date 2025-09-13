Ahmedabad: नारोल में करंट लगने से दंपत्ति की मौत का मामला: ठेकेदार सहित पांच गिरफ्तार

नारोल थाने के पीआई पी.सी.देसाई ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि नारोल की मटन गली रामदेव एस्टेट के पास के रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। इसका ठेका सैयद जहीर हसन के पास था। इसमें से बीच के दो स्ट्रीट लाइट के खंभों को किसी कारणवश निकाल दिया गया था। इनखंभों के इलेक्टि्रक वायरों को अच्छे से मरम्मत किए बिना ही बंद कर दिया। जिससे इस स्थल के आसपास जब बारिश हुई तो पानी जमा हो गया। ऐसे में वायर खुल गए, जिससे पानी में करंट बहने लगा और उस कारण 8 सितंबर की रात को इस पानी से होकर गुजरते समय दुपहिया वाहन चालक राजन सिंगल (32) और उनकी पत्नी अंकिता (27) की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई।