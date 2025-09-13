Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

Ahmedabad: नारोल में करंट लगने से दंपत्ति की मौत का मामला: ठेकेदार सहित पांच गिरफ्तार

-नारोल पुलिस ने मृतक की मांग की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत में लापरवाही का आरोप

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Sep 13, 2025

Narol
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

Ahmedabad. शहर के नारोल थाना क्षेत्र में मटन गली रोड से दुपहिया वाहन लेकर गुजरते समय करंट लगने से सोमवार देर रात (8 सितंबर) को हुई दंपत्ति की मौत के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के विरुद्ध शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की है। इन पांचों आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है।

पकड़े गए आरोपियों में ठेेकेदार सैयद जहीर हसनभाई उर्फ साजिदभाई उसकी कंपनी का इंजीनियर नयन कापडि़या, अजय परमार और अहमदाबाद मनपा स्ट्रीट लाइट विभाग के टेक्निकल सुपरवाइजर जिज्ञेश गामित और असिस्टेंट इंजीनियर पंकज मच्छार शामिल हैं।

नारोल थाने के पीआई पी.सी.देसाई ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि नारोल की मटन गली रामदेव एस्टेट के पास के रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। इसका ठेका सैयद जहीर हसन के पास था। इसमें से बीच के दो स्ट्रीट लाइट के खंभों को किसी कारणवश निकाल दिया गया था। इनखंभों के इलेक्टि्रक वायरों को अच्छे से मरम्मत किए बिना ही बंद कर दिया। जिससे इस स्थल के आसपास जब बारिश हुई तो पानी जमा हो गया। ऐसे में वायर खुल गए, जिससे पानी में करंट बहने लगा और उस कारण 8 सितंबर की रात को इस पानी से होकर गुजरते समय दुपहिया वाहन चालक राजन सिंगल (32) और उनकी पत्नी अंकिता (27) की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई।

प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आने पर इस मामले में मृतक राजन सिंगल की मां नारोल रुद्रगीन रेसिडेंसी निवासी हेतलबेन सिंगल की शिकायत पर स्ट्रीट लाइट लगाने के काम के ठेकेदार सैयद जहीर हसनभाई, इंजीनियर नयन कापडिया, अजय परमार और अहमदाबाद मनपा स्ट्रीट लाइट विभाग के टेक्निकल सुपरवाइजर जिज्ञेश गामित तथा सहायक इंजीनियर पंकज मच्छार के विरुद्ध काम में लापरवाही बरतने की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। शुक्रवार को बीएनएस 106(1) और 54 के तहत मामला दर्ज करते हुए शनिवार को इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

भर्ती पिता को टिफिन देकर लौट रहे थे घर

एफआईआर के तहत राजन और उनकी पत्नी अंकिता एलजी अस्पताल में फेफड़े के इन्फेक्शन के चलते भर्ती राजन के पिता हरजीवनभाई को टिफिन देकर घर लौट रहे थे। इस दौरान मटन गली के पास के टूटे रोड और उसमें भरे पानी से होकर गुजरते समय करंट लगने से दोनों की मौत हो गई थी। परिजनों ने ठेेकेदार व मनपा अधिकारियों विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर मनपा कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया था।

